Dni wolne od pracy 2025/2026. Kiedy zaplanować długi urlop?

Aktualizacja: 14.11.2025 03:00 Publikacja: 13.11.2025 16:45
Kiedy wypadają dni wolne od pracy 2026? Coraz więcej osób sprawdza, jak zaplanować przyszłoroczny urlop
Foto: Adobe Stock
Przed nami jeszcze jeden długi weekend w 2025 r. W tym roku Wigilia jest ustawowo wolna od pracy. Ponieważ przypada w środę, pod koniec grudnia czeka nas aż pięciodniowy świąteczny odpoczynek. Jak wygląda kalendarz dni wolnych w przyszłym roku?
Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie dniami wolnymi od pracy w 2026 r. wyraźnie rośnie. Polacy coraz częściej sprawdzają, kiedy wypadają przyszłoroczne święta i dni ustawowo wolne od pracy. Zainteresowanie tym tematem zaczęło rosnąć zaraz po zakończeniu długiego listopadowego weekendu i nadal się utrzymuje. Kilkudniowy odpoczynek wyraźnie skłonił internautów do zaplanowania kolejnych chwil wytchnienia od pracy.
Internauci często wpisują w tym kontekście w wyszukiwarce frazę „kalendarz 2026”, a także „święta 2026” oraz „ferie 2026”. Chętnie poszukują również informacji na temat dni wolnych w 2025 r.
W 2025 r. zostały jeszcze trzy dni ustawowo wolne od pracy. Będą to:
Ponieważ zaraz po świętach wypada sobota i niedziela, oznacza to, że grudniowy długi weekend potrwa aż pięć dni, do 28 grudnia włącznie.
Podobnie jak w tym roku, również w 2026 r. będzie czternaście dni ustawowo wolnych od pracy. Na pierwsze z nich można liczyć już na początku stycznia. Nowy Rok wypada w czwartek 1 stycznia. Kolejnym dniem wolnym będzie święto Trzech Króli, które przypada we wtorek 6 stycznia. Biorąc dwa dni urlopu – w piątek 2 stycznia i w poniedziałek 5 stycznia można liczyć na pierwszy w 2026 r. sześciodniowy weekend.
Oto pełna lista dni wolnych od pracy w 2026 r.:
Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. W 2026 r. taka sytuacja będzie miała miejsce dwa razy, 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego) i 26 grudnia (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
