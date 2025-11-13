Reklama
Rozwiń
Reklama

Dni wolne od pracy 2025/2026. Kiedy zaplanować długi urlop?

Rok 2026 zbliża się coraz większymi krokami. Niektórzy zaczynają już planować przyszłoroczne urlopy. W ostatnich dniach coraz więcej osób sprawdza, kiedy wypadają dni wolne od pracy w 2026 roku.

Publikacja: 13.11.2025 16:45

Kiedy wypadają dni wolne od pracy 2026? Coraz więcej osób sprawdza, jak zaplanować przyszłoroczny ur

Kiedy wypadają dni wolne od pracy 2026? Coraz więcej osób sprawdza, jak zaplanować przyszłoroczny urlop

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Przed nami jeszcze jeden długi weekend w 2025 r. W tym roku Wigilia jest ustawowo wolna od pracy. Ponieważ przypada w środę, pod koniec grudnia czeka nas aż pięciodniowy świąteczny odpoczynek. Jak wygląda kalendarz dni wolnych w przyszłym roku?

Dni wolne od pracy 2026. Jakich informacji szukają Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie dniami wolnymi od pracy w 2026 r. wyraźnie rośnie. Polacy coraz częściej sprawdzają, kiedy wypadają przyszłoroczne święta i dni ustawowo wolne od pracy. Zainteresowanie tym tematem zaczęło rosnąć zaraz po zakończeniu długiego listopadowego weekendu i nadal się utrzymuje. Kilkudniowy odpoczynek wyraźnie skłonił internautów do zaplanowania kolejnych chwil wytchnienia od pracy.

Internauci często wpisują w tym kontekście w wyszukiwarce frazę „kalendarz 2026”, a także „święta 2026” oraz „ferie 2026”. Chętnie poszukują również informacji na temat dni wolnych w 2025 r. 

Dni wolne 2025. Kiedy najbliższy długi weekend?

W 2025 r. zostały jeszcze trzy dni ustawowo wolne od pracy. Będą to: 

  • 24 grudnia (środa) - Wigilia 
  • 25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie
  • 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
Reklama
Reklama

Ponieważ zaraz po świętach wypada sobota i niedziela, oznacza to, że grudniowy długi weekend potrwa aż pięć dni, do 28 grudnia włącznie. 

Czytaj więcej

Przyszłoroczne ferie zimowe rozpisano na trzy zamiast czterech tur
Szkoły podstawowe i średnie
Rewolucja w terminach ferii zimowych. Nowy harmonogram w 2026 i 2027 roku

Kalendarz dni wolnych 2026. Jak zaplanować urlop?

Podobnie jak w tym roku, również w 2026 r. będzie czternaście dni ustawowo wolnych od pracy. Na pierwsze z nich można liczyć już na początku stycznia. Nowy Rok wypada w czwartek 1 stycznia. Kolejnym dniem wolnym będzie święto Trzech Króli, które przypada we wtorek 6 stycznia. Biorąc dwa dni urlopu – w piątek 2 stycznia i w poniedziałek 5 stycznia można liczyć na pierwszy w 2026 r. sześciodniowy weekend.

Oto pełna lista dni wolnych od pracy w 2026 r.:

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Święto Trzech Króli
Reklama
Reklama
  • 5 kwietnia (niedziela) - Niedziela Wielkanocna
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
Reklama
Reklama
  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
Reklama
Reklama
  • 26 grudnia (sobota) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. W 2026 r. taka sytuacja będzie miała miejsce dwa razy, 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego) i 26 grudnia (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Praca Urlopy

Przed nami jeszcze jeden długi weekend w 2025 r. W tym roku Wigilia jest ustawowo wolna od pracy. Ponieważ przypada w środę, pod koniec grudnia czeka nas aż pięciodniowy świąteczny odpoczynek. Jak wygląda kalendarz dni wolnych w przyszłym roku?

Dni wolne od pracy 2026. Jakich informacji szukają Polacy?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
W kosmosie powstaną centra danych sztucznej inteligencji? / zdjęcie ilustracyjne
IT
Koniec z centrami danych na Ziemi? Google chce umieścić AI w kosmosie
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Przedstawiciele NASK-u zaprezentowali przewodnik dla mediów
IT
Przewodnik dla żurnalisty. Jak chronić media i ich odbiorców w dobie AI?
ING Hubs Poland tworzy nowy zespół do obsługi międzynarodowych procesów zakupowych
IT
ING Hubs Poland tworzy nowy zespół do obsługi międzynarodowych procesów zakupowych
Melissa w akcji. Wiatr sięgał nawet 295 km/h, ulewne deszcze zamieniły ulice w rwące rzeki
IT
Huragan Melissa uderzył, polski internet szaleje. Uwięziony znany polski aktor
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Elon Musk uruchomił swoją wersję internetowej encyklopedii
IT
Grokipedia wystartowała. Elon Musk rzuca wyzwanie Wikipedii
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama