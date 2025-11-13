Dni wolne od pracy 2025/2026. Kiedy zaplanować długi urlop?

Przed nami jeszcze jeden długi weekend w 2025 r. W tym roku Wigilia jest ustawowo wolna od pracy. Ponieważ przypada w środę, pod koniec grudnia czeka nas aż pięciodniowy świąteczny odpoczynek. Jak wygląda kalendarz dni wolnych w przyszłym roku?

Dni wolne od pracy 2026. Jakich informacji szukają Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie dniami wolnymi od pracy w 2026 r. wyraźnie rośnie. Polacy coraz częściej sprawdzają, kiedy wypadają przyszłoroczne święta i dni ustawowo wolne od pracy. Zainteresowanie tym tematem zaczęło rosnąć zaraz po zakończeniu długiego listopadowego weekendu i nadal się utrzymuje. Kilkudniowy odpoczynek wyraźnie skłonił internautów do zaplanowania kolejnych chwil wytchnienia od pracy.

Internauci często wpisują w tym kontekście w wyszukiwarce frazę „kalendarz 2026”, a także „święta 2026” oraz „ferie 2026”. Chętnie poszukują również informacji na temat dni wolnych w 2025 r.

Dni wolne 2025. Kiedy najbliższy długi weekend?

W 2025 r. zostały jeszcze trzy dni ustawowo wolne od pracy. Będą to: