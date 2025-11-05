Koniec z centrami danych na Ziemi? Google chce umieścić AI w kosmosie

„W przyszłości kosmos może być najlepszym miejscem do skalowania obliczeń AI” – zapewnia Google w swoim komunikacie dotyczącym projektu opublikowanym 4 listopada.

Reklama Reklama

Centra danych sztucznej inteligencji w kosmosie: Jak mają działać?

W ramach Projektu Suncatcher Google chce stworzyć kompaktowe konstelacje satelitów zasilanych energią słoneczną. Wyposażone będą one w procesory TPU zoptymalizowane pod kątem trenowania i codziennego użytkowania modeli AI oraz w łącza optyczne w wolnej przestrzeni.

Takie rozwiązanie ma w przyszłości umożliwić wykonywanie obliczeń uczenia maszynowego w kosmosie oraz pomóc w pełni wykorzystać potencjał AI. Ma także być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie modeli sztucznej inteligencji na moc obliczeniową i energię. Jednak jak zaznacza Google, aby projekt się powiódł, należy pokonać kilka przeszkód technicznych, w tym m.in. odporność procesorów TPU na promieniowanie.

„To podejście miałoby ogromny potencjał skalowania, a także minimalizowałoby wpływ na zasoby naziemne” – podkreśla firma.