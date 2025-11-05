Koniec z centrami danych na Ziemi? Google chce umieścić AI w kosmosie

Aktualizacja: 05.11.2025 22:14 Publikacja: 05.11.2025 18:45
„W przyszłości kosmos może być najlepszym miejscem do skalowania obliczeń AI” – zapewnia Google w swoim komunikacie dotyczącym projektu opublikowanym 4 listopada.
W ramach Projektu Suncatcher Google chce stworzyć kompaktowe konstelacje satelitów zasilanych energią słoneczną. Wyposażone będą one w procesory TPU zoptymalizowane pod kątem trenowania i codziennego użytkowania modeli AI oraz w łącza optyczne w wolnej przestrzeni.
Takie rozwiązanie ma w przyszłości umożliwić wykonywanie obliczeń uczenia maszynowego w kosmosie oraz pomóc w pełni wykorzystać potencjał AI. Ma także być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie modeli sztucznej inteligencji na moc obliczeniową i energię. Jednak jak zaznacza Google, aby projekt się powiódł, należy pokonać kilka przeszkód technicznych, w tym m.in. odporność procesorów TPU na promieniowanie.
„To podejście miałoby ogromny potencjał skalowania, a także minimalizowałoby wpływ na zasoby naziemne” – podkreśla firma.
Projektowany przez Google system ma składać się z konstelacji połączonych w sieć satelitów. Mają one najprawdopodobniej działać na niskiej orbicie okołoziemskiej synchronicznej ze Słońcem. Tym samym mają być niemal nieprzerwanie wystawione na działanie światła słonecznego. Takie umiejscowienie na orbicie prowadzić ma do maksymalizacji gromadzenia energii słonecznej i zmniejszenia zapotrzebowania na ciężkie baterie pokładowe.
Pierwszą misję szkoleniową w ramach Projektu Suncatcher Google planuje na początku 2027 roku we współpracy z firmą Planet. Chce wówczas wystrzelić dwie prototypowe satelity.
„W ramach tego eksperymentu sprawdzimy, jak nasze modele i sprzęt TPU działają w kosmosie, a także zweryfikujemy możliwość wykorzystania optycznych łączy międzysatelitarnych do realizacji rozproszonych zadań uczenia maszynowego” - podaje Google.
Jak przypomina Google, Słońce stanowi najcenniejsze źródło energii w naszym Układzie Słonecznym. Emituje energię ponad 100 bilionów razy większą niż całkowita produkcja energii elektrycznej przez ludzkość. W związku z tym panel słoneczny umieszczony na odpowiedniej orbicie może być nawet 8 razy bardziej wydajny niż na Ziemi. Jednocześnie wytwarza energię niemal nieprzerwanie, redukując potrzebę stosowania baterii.
Ponadto, jak wynika z badań opublikowanych przez Google, w połowie lat 30. XXI wieku ceny lotów kosmicznych spaść mają do takiego poziomu, że koszty eksploatacji centrum danych w kosmosie mogą być porównywalne do tych na Ziemi.
