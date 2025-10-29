Aktualizacja: 29.10.2025 22:30 Publikacja: 29.10.2025 19:33
„Zakup produktów i usług to jeden z kluczowych procesów w funkcjonowaniu firmy. Osoby zatrudnione w działach zakupów muszą świetnie znać odpowiednie procedury firmowe i regulacje prawne. Jednocześnie muszą posiadać umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, aby dobrze zrozumieć potrzeby biznesowe i pomóc wybrać dostawcę, którego oferta jest korzystna pod kątem jakości i ceny. Cały czas muszą też mieć na uwadze potencjalne ryzyka. To praca przy złożonych i wielowymiarowych procesach, wymagająca wiedzy i doświadczenia. Takie ambitne zadania to nasza specjalność, cieszymy się więc, że Grupa ING powierzyła nam projekt stworzenia zespołu ds. obsługi międzynarodowych procesów zakupowych”, mówi Mariusz Sosna, Chief Operating Officer w ING Hubs Poland, które świadczy na rzecz innych spółek z Grupy ING takie krytyczne usługi jak np. cyberbezpieczeństwo czy przeciwdziałanie przestępczości finansowej.
Procurement Hub będzie odpowiadał za realizację takich zadań jak poszukiwanie dostawców (sourcing), nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami (supplier onboarding), przygotowywanie kontraktów handlowych oraz zarządzanie danymi zakupowymi. W skład zespołu wejdą zarówno osoby z doświadczeniem kierunkowym i menedżerskim, które pomogą w uruchomieniu i rozwoju nowej jednostki, jak i osoby z nieco mniejszym stażem pracy i umiejętnościami bardziej operacyjnymi.
„Ze względu na specyfikę sektora finansowego, m.in. wysoki stopień uregulowania oraz międzynarodowy zakres działalności ING, zależy nam na tym, aby kandydaci mieli w CV doświadczenie z innych tego typu instytucji. Pomoże nam to sprawniej poukładać pracę w zespole i rozpocząć realizację powierzonych nam zadań. Nie zamykamy się jednak zupełnie na osoby bez takiego doświadczenia, jesteśmy gotowi pomóc dobrze rokującym kandydatom w uzupełnieniu ewentualnych braków kompetencyjnych.”, mówi Tomasz Bajan, który kieruje projektem tworzenia Procurement Hub’u i będzie zarządzał tym nowym zespołem. Ma już w swoim portfolio kilka udanych projektów budowania i skalowania zespołów o międzynarodowym zasięgu. W ING stworzył zespół odpowiedzialny za świadczenie usług HR dla spółek z Grupy ING.
