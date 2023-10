Islamskie i rosyjskie grupy hakerów uderzyły w Izrael. Blokady stron i swastyki

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. pojawiło się kilka prominentnych grup haktywistów wspierających rosyjskie interesy, w tym grupy znane jako Anonimowy Sudan i Killnet, które najwyraźniej włączyły się także w ten weekend w konflikt między Hamasem a Izraelem.

Haktywiści z ThreatSec, którzy nie pierwszy raz atakują cele w Izraelu, twierdzą, że zaatakowali Alfanet, dostawcę usług internetowych z siedzibą w Strefie Gazy. W poście na Telegramie grupa twierdziła, że przejęła kontrolę nad serwerami należącymi do firmy i wpłynęła na systemy jej stacji telewizyjnych.

Paraliż Żelaznej Kopuły?

Izraelska gazeta „The Jerusalem Post” przyznała w poniedziałek, że od sobotniego poranka jej strona internetowa nie działała „z powodu serii cyberataków”. Na stronie gazety widnieje informacja: 429 Too Many Requests. Za atakiem, według analityków, stoją hakerzy z Anonymous Sudan. Natomiast związana z Hamasem grupa Cyber Av3ngers miała przeniknąć do sieci izraelskiego dostawcy prądu Israel Independent System Operator (Noga). Hakerzy twierdzą, że zamknęli systemy spółki i zablokowali oficjalną stronę. Udało się ją jednak ponownie uruchomić. Celem ataków była też Israel Electric Corporation – firma energetyczna. Jej strona także została zablokowana i nadal nie działa.

Cybergang Ghosts of Palestine wciąż zachęca cyberprzestępców z całego świata do ataku na firmy i infrastrukturę w Izraelu. Nie wiadomo jednak, na ile skuteczne są te apele. Hakerzy co prawda twierdzą, że zaatakowali skutecznie system Żelaznej Kopuły, ale nie ma na to żadnych dowodów.