Kaspersky informuje, że NGFW jest przeznaczony dla średnich i dużych firm (1000 lub więcej urządzeń) z infrastrukturą sieciową o dowolnej złożoności i obciążeniu, w tym tych podlegających regulacjom w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rozwiązanie będzie przydatne dla organizacji z sektora publicznego i finansowego, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, transportu i edukacji, a także telekomunikacji

W armii USA i w służbach Rosji

Tymi, o których Kaspersky Lab nie wspomina, są rosyjskie służby, które od agresji Putina na Ukrainę coraz mocniej korzystają z pomocy i rozwiązań firmy Jewgienija Kasperskiego On sam przedstawiał się światu jako niezależny i w pełni wolny od powiązań z rosyjskimi służbami fachowiec. I Zachód długo w to wierzył. Rosyjskie programy bezpieczeństwa świetnie sprzedawały się w USA, korzystała z nich m.in. amerykańska armia. Firma Jewgienija była oficjalnym partnerem ds. cyberbezpieczeństwa serii turniejów szachowych FIDE World Chess Tournament.

W marcu 2015 r.pojawiła się jednak informacja, która zaczęła zmieniać podejście zagranicy do Kaspersky Lab. Agencja Bloomberg napisała, że Kasperski „czasami chodzi do bani ze znajomymi, wśród których są pracownicy rosyjskich służb specjalnych”.[[||.||interpunkcja||Brak kropki na końcu zdania.]] Kasperski nie zaprzeczył. Wyjaśnił, że w kwestiach zwalczania cyberprzestępczości jego firma współpracuje „z wieloma służbami specjalnymi różnych krajów”, a komunikacja między nimi czasami odbywa się w nieformalnej atmosferze”.

Na reakcję międzynarodową długo czekać nie trzeba było. Jesienią tego samego roku Jewgienij Kasperski został objęty sankcjami Ukrainy jako jeden z odpowiedzialnych za rosyjską „aneksję Krymu i agresję w Donbasie”. Jego firma i produkty zostały z Ukrainy wyrzucone. W kwietniu 2022 roku, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Kasperski został wpisany na listę sankcyjną Polski za pośrednie wspieranie agresji na Ukrainę.

19 października 2022 roku został wpisany na listę sankcyjną Ukrainy. Sankcje zostały nałożone na okres dziesięciu lat. Także Fundusz Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego wpisał Kasperskiego na swoją listę skorumpowanych urzędników i podżegaczy wojennych.

Kaspersky Lab odkuwa się po stratach

Kreml kilka miesięcy po napaści na Ukrainę zaprosił Kasperskiego do rady ekspertów przy rządzie Rosji. Przedsiębiorca nie odmówił. Przeciwnie – w miarę zamykania się rosyjskiej gospodarki w Rosji, także Kaspersky Lab coraz mocniej współpracował i współpracuje z rosyjskim reżimem.