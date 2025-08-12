Aktualizacja: 12.08.2025 03:11 Publikacja: 12.08.2025 01:00
Jewgienij Kaspersky skupił się na zleceniach w Rosji, krajachw Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej
Zapora sieciowa nowej generacji do ochrony instytucji i firm przed cyberzagrożeniami nosi nazwę Kaspersky NGFW. Jak zapewnia rosyjska firma, „rozwiązanie nadaje się do pracy z infrastrukturą sieciową o dowolnej złożoności i obciążeniu”.
„Kluczowymi wyzwaniami, z jakimi w ostatnich latach mierzyli się nasi (rosyjscy – red.) klienci, są przejście z rozwiązań zagranicznych na krajowe, a także rosnąca złożoność cyberzagrożeń. Czynniki te stanowiły przesłanki do opracowania nowego rozwiązania" – zapewnia Anton Iwanow, dyrektor techniczny Kaspersky Lab w wypowiedzi cytowanej przez gazetę RBK.
Prezentując nowy produkt, firma przypomina, że „w ostatnich miesiącach organizacje w Rosji padły ofiarą dużej liczby cyberataków”. Według Kaspersky Lab w wielu atakach hakerzy, w tym proukraińscy, wykorzystują narzędzia do tunelowania ruchu, takie jak ngrok, Chisel, gTunnel i localtonet, aby ominąć tradycyjne rozwiązania zabezpieczające. Rosjanie zapewniają, że teraz Kaspersky NGFW „potrafi wykrywać i blokować taki ruch, a także chronić przed innymi złożonymi i istotnymi zagrożeniami, z którymi borykają się rosyjskie organizacje”.
Zgodnie z testami współczynnik wykrywania przekracza 95 proc. Jedną z kluczowych zalet Kaspersky NGFW jest własny „silnik antywirusowy”, który wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji. Firma rozwija ofertę. Plany obejmują opracowanie wersji NGFW dla przemysłu, a także dalszą implementację technologii sztucznej inteligencji w produkcie.
Kaspersky informuje, że NGFW jest przeznaczony dla średnich i dużych firm (1000 lub więcej urządzeń) z infrastrukturą sieciową o dowolnej złożoności i obciążeniu, w tym tych podlegających regulacjom w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rozwiązanie będzie przydatne dla organizacji z sektora publicznego i finansowego, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, transportu i edukacji, a także telekomunikacji
Tymi, o których Kaspersky Lab nie wspomina, są rosyjskie służby, które od agresji Putina na Ukrainę coraz mocniej korzystają z pomocy i rozwiązań firmy Jewgienija Kasperskiego On sam przedstawiał się światu jako niezależny i w pełni wolny od powiązań z rosyjskimi służbami fachowiec. I Zachód długo w to wierzył. Rosyjskie programy bezpieczeństwa świetnie sprzedawały się w USA, korzystała z nich m.in. amerykańska armia. Firma Jewgienija była oficjalnym partnerem ds. cyberbezpieczeństwa serii turniejów szachowych FIDE World Chess Tournament.
W marcu 2015 r.pojawiła się jednak informacja, która zaczęła zmieniać podejście zagranicy do Kaspersky Lab. Agencja Bloomberg napisała, że Kasperski „czasami chodzi do bani ze znajomymi, wśród których są pracownicy rosyjskich służb specjalnych”.[[||.||interpunkcja||Brak kropki na końcu zdania.]] Kasperski nie zaprzeczył. Wyjaśnił, że w kwestiach zwalczania cyberprzestępczości jego firma współpracuje „z wieloma służbami specjalnymi różnych krajów”, a komunikacja między nimi czasami odbywa się w nieformalnej atmosferze”.
Na reakcję międzynarodową długo czekać nie trzeba było. Jesienią tego samego roku Jewgienij Kasperski został objęty sankcjami Ukrainy jako jeden z odpowiedzialnych za rosyjską „aneksję Krymu i agresję w Donbasie”. Jego firma i produkty zostały z Ukrainy wyrzucone. W kwietniu 2022 roku, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Kasperski został wpisany na listę sankcyjną Polski za pośrednie wspieranie agresji na Ukrainę.
19 października 2022 roku został wpisany na listę sankcyjną Ukrainy. Sankcje zostały nałożone na okres dziesięciu lat. Także Fundusz Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego wpisał Kasperskiego na swoją listę skorumpowanych urzędników i podżegaczy wojennych.
Kreml kilka miesięcy po napaści na Ukrainę zaprosił Kasperskiego do rady ekspertów przy rządzie Rosji. Przedsiębiorca nie odmówił. Przeciwnie – w miarę zamykania się rosyjskiej gospodarki w Rosji, także Kaspersky Lab coraz mocniej współpracował i współpracuje z rosyjskim reżimem.
Dało to wymierny efekt finansowy. W 2013 roku przychody firmy (wg własnych deklaracji) wyniosły 667 mln dol., a w 2023 roku wzrosły do 721 mln dol.. W 2015 roku Kaspersky Lab zatrudniał ponad 2800 osób. Ilu dziś pozostało – nie wiadomo. Od wojny firma nie publikuje takich danych.
W 2017 roku, kiedy rząd USA zakazał używania jej oprogramowania, rosyjski producent zabezpieczeń komputerowych został usunięty z listy firm, które mogą dostarczać oprogramowanie dla instytucji rządowych w USA i dla armii USA. Wcześniej agencja Bloomberg opublikowała korespondencję, poświadczającą ścisłą współpracę założyciela Kaspersky Lab z bezpieką Kremla.
Był to poważny cios w finanse Kaspersky Lab Na Amerykę Północną przypadało 25 proc. dochodów rosyjskiej firmy. Kaspersky Lab opublikował oświadczenie, że został „wciągnięty w geopolityczną wojnę”. I tu pojawia się po raz pierwszy nazwisko Donalda Trumpa. Kaspersky Lab potwierdził wypłatę 11 tys dol. Michelowi Flynnowi, byłemu już doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Firma tłumaczyła, że było to honorarium za wystąpienie na Government Cybersecurity Forum w…2015 r.
„Kaspersky Lab nie współpracuje „z żadnym krajem w szpiegostwie cybernetycznym” i jest prywatną firmą niemającą powiązań politycznych „z żadnym krajem świata”. W czerwcu 2024 roku, po kolejnych sankcjach USA, firma wycofała się całkowicie z rynku amerykańskiego. Rosyjską firmę usunęła też ze swojego rynku Wielka Brytania.
„Tam, gdzie może wystąpić ryzyko uzyskania przez Rosję dostępu do informacji zagrażających bezpieczeństwu państwa, nie można wybrać oprogramowania antywirusowego produkowanego przez firmę ulokowaną w Rosji” – argumentował Ciaran Martin, szef Centrum Narodowego Cybernetycznego Bezpieczeństwa (NCSC).
Kaspersky Lab wciąż jednak jest obecny w części krajów Europy, w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. Sam przedsiębiorca, dziś 60-letni, mieszka w Moskwie z trzecią żoną – Chinką i trójką najmłodszych dzieci (ma jeszcze dwóch dorosłych synów z Natalią Kasperską – pierwszą żoną i długoletnią partnerką biznesową). Uwielbia narty i podróże. Jego relacje z wypraw na Kamczatkę czy Wyspy Kurylskie to dobrej klasy literatura.
Sam największe zagrożenie dla świata widzi w anonimowości internetu i opowiada się za wprowadzeniem identyfikacji każdego użytkownika sieci. To podejście tożsame z tym, co już robi w Rosji reżim Putina.
