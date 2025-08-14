Aktualizacja: 14.08.2025 11:46 Publikacja: 14.08.2025 10:24
Jaką popularnością w Polsce cieszą się chatboty? Które wybierane są najczęściej?
Foto: Bloomberg
Ze wsparcia sztucznej inteligencji w pracy, nauce czy w czasie wolnym korzysta coraz więcej osób. W ostatnim okresie pojawiło się wiele nowych chatbotów, które konkurują o uwagę użytkowników. Jak rozkłada się zainteresowanie nimi wśród polskich internautów?
Wśród najpopularniejszych chatbotów wymienić można narzędzia takie jak ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, Copilot i Claude. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zainteresowanie większością z nich w Polsce rośnie – wynika z analiz Google Trends. W niektórych przypadkach bardziej, w innych zdecydowanie mniej.
Najpopularniejszym w Polsce chatbotem jest ChatGPT, który wyprzedza inne tego rodzaju narzędzia AI pod względem liczby wyszukań w sieci. Na przestrzeni roku chatbot opracowany przez firmę OpenAI mocno zyskał na popularności. Drugie miejsce pod względem zainteresowania internautów zajmuje chatbot Gemini opracowany przez Google. Jego popularność widocznie wzrosła z początkiem 2024 roku i tendencja ta utrzymuje się cały czas.
Pozostałe z dostępnych chatbotów cieszą się znacznie mniejszą popularnością w porównaniu do liderów rynku. Zainteresowanie nimi utrzymuje się na podobnym poziomie. Jak wynika z analiz najmniejszą uwagę polskich internautów w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyciągał chatbot Grok, opracowany przez firmę xAI, założoną przez Elona Muska. Na przestrzeni ostatniego miesiąca jego popularność nieco wzrosła i wyprzedził on Perplexity.
Patrząc na zainteresowanie poszczególnymi chatbotami można wywnioskować, że część internautów szuka ich w sieci, by z nich skorzystać, a część chce raczej dowiedzieć się o nich czegoś więcej.
W przypadku osób wyszukujących ChatGPT najczęściej dodatkowo wpisywanymi frazami są „chat”, „AI”, „ChatGPT po polsku”, „ChatGPT co to” oraz „ChatGPT free”. Internauci zainteresowani nim coraz częściej wpisują jego nazwę w połączeniu z hasłami „DeepSeek”, „Chiński ChatGPT” oraz „okulary z ChatGPT”.
Internauci wyszukujący chatbot Gemini wpisują najczęściej frazy takie, jak „AI Gemini” i „Google Gemini”, a także „Gemini 2.5 Pro”, „Gemini 2.0 Flash” oraz „DeepSeek” i „Gemini deep research”.
W przypadku pozostałych chatbotów często powtarzają się pytania, czym są te narzędzia, np. „Perplexity co to” czy „Grok co to”.Perplexity co to" czy "Grok co to". Ich nazwy wyszukiwane są również łącznie z frazą AI lub chat. Internauci szukają także konkretnych wersji tych programów.
