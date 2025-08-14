Ze wsparcia sztucznej inteligencji w pracy, nauce czy w czasie wolnym korzysta coraz więcej osób. W ostatnim okresie pojawiło się wiele nowych chatbotów, które konkurują o uwagę użytkowników. Jak rozkłada się zainteresowanie nimi wśród polskich internautów?

Które chatboty są najpopularniejsze? Rośnie zainteresowanie wśród Polaków

Wśród najpopularniejszych chatbotów wymienić można narzędzia takie jak ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, Copilot i Claude. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zainteresowanie większością z nich w Polsce rośnie – wynika z analiz Google Trends. W niektórych przypadkach bardziej, w innych zdecydowanie mniej.

Najpopularniejszym w Polsce chatbotem jest ChatGPT, który wyprzedza inne tego rodzaju narzędzia AI pod względem liczby wyszukań w sieci. Na przestrzeni roku chatbot opracowany przez firmę OpenAI mocno zyskał na popularności. Drugie miejsce pod względem zainteresowania internautów zajmuje chatbot Gemini opracowany przez Google. Jego popularność widocznie wzrosła z początkiem 2024 roku i tendencja ta utrzymuje się cały czas.

Pozostałe z dostępnych chatbotów cieszą się znacznie mniejszą popularnością w porównaniu do liderów rynku. Zainteresowanie nimi utrzymuje się na podobnym poziomie. Jak wynika z analiz najmniejszą uwagę polskich internautów w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyciągał chatbot Grok, opracowany przez firmę xAI, założoną przez Elona Muska. Na przestrzeni ostatniego miesiąca jego popularność nieco wzrosła i wyprzedził on Perplexity.