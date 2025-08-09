Ile lat ma Marta Nawrocka i jaki ma tatuaż? Pierwsza dama w centrum uwagi Polaków

Marta Nawrocka budzi dużą ciekawość wśród Polaków. Nowa pierwsza dama nie była dotąd osobą publiczną i niewiele było wiadomo na jej temat.

Duże zainteresowanie Martą Nawrocką. Co ciekawi internautów?

Zainteresowanie Martą Nawrocką było duże już po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Największą uwagę przyciągnęła natomiast z początkiem czerwca, zaraz po ogłoszeniu Karola Nawrockiego zwycięzcą wyborów prezydenckich. Teraz, gdy oficjalnie została pierwszą damą, jej popularność w sieci znów wyraźnie wzrosła – wynika z analiz Google Trends.

Wielu Polaków jest zainteresowanych jej osobą i życiorysem. Internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarce Google nie tylko ogólne hasła typu: "pierwsza dama Nawrocka", ale również takie frazy jak: "Karol Nawrocki dzieci" czy "Marta Nawrocka tatuaż". Wiele osób chce się także dowiedzieć, ile lat ma małżonka prezydenta. Jej nazwisko wpisywane jest również w połączeniu z nazwiskiem Melanii Trump.

Co wiadomo o Marcie Nawrockiej?

Marta Nawrocka urodziła się 7 marca 1986 r. w Gdańsku, ma 39 lat. Zanim została pierwszą damą, przez 18 lat była związana zawodowo z Krajową Administracją Skarbową. Do jej obowiązków należały kontrola rynku paliw i zwalczanie nielegalnego hazardu. Marta Nawrocka jest matką trójki dzieci: córki Katarzyny oraz synów Antoniego i Daniela.