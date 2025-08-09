Ile lat ma Marta Nawrocka i jaki ma tatuaż? Pierwsza dama w centrum uwagi Polaków

Aktualizacja: 09.08.2025 16:40 Publikacja: 09.08.2025 13:23
Marta Nawrocka w centrum zainteresowania. Co Polacy chcą o niej wiedzieć?
Marta Nawrocka budzi dużą ciekawość wśród Polaków. Nowa pierwsza dama nie była dotąd osobą publiczną i niewiele było wiadomo na jej temat.
Zainteresowanie Martą Nawrocką było duże już po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Największą uwagę przyciągnęła natomiast z początkiem czerwca, zaraz po ogłoszeniu Karola Nawrockiego zwycięzcą wyborów prezydenckich. Teraz, gdy oficjalnie została pierwszą damą, jej popularność w sieci znów wyraźnie wzrosła – wynika z analiz Google Trends.
Wielu Polaków jest zainteresowanych jej osobą i życiorysem. Internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarce Google nie tylko ogólne hasła typu: "pierwsza dama Nawrocka", ale również takie frazy jak: "Karol Nawrocki dzieci" czy "Marta Nawrocka tatuaż". Wiele osób chce się także dowiedzieć, ile lat ma małżonka prezydenta. Jej nazwisko wpisywane jest również w połączeniu z nazwiskiem Melanii Trump.
Marta Nawrocka urodziła się 7 marca 1986 r. w Gdańsku, ma 39 lat. Zanim została pierwszą damą, przez 18 lat była związana zawodowo z Krajową Administracją Skarbową. Do jej obowiązków należały kontrola rynku paliw i zwalczanie nielegalnego hazardu. Marta Nawrocka jest matką trójki dzieci: córki Katarzyny oraz synów Antoniego i Daniela.
Budzący ciekawość internautów tatuaż Marty Nawrockiej był widoczny podczas zaprzysiężenia prezydenta. Wzór widniejący na kostce pierwszej damy to niewielka kotwica.
Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Marta Nawrocka jako pierwsza dama planuje skupić się na działaniach w obszarze walki z hejtem w internecie, ochrony dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
„Małżonce prezydenta elekta bliskie są problemy osób niepełnosprawnych, kwestie związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z ograniczonym dostępem do rozwijania talentów i pasji; szczególny nacisk chciałaby położyć na walkę z hejtem i z zagrożeniami w sieci” – powiedział PAP Rafał Leśkiewicz
