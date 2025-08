Piotr Korycki nowym wiceprezesem i dyrektorem finansowym w Grupie Comarch

Od 1 września do zarządu Grupy Comarch dołącza Piotr Korycki, jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów na polskim rynku. Nowy wiceprezes zarządu zastąpi w roli CFO Konrada Tarańskiego, który w ostatnich latach odgrywał ważną rolę w budowaniu potencjału Spółki – poinformowała spółka.

Obejmując funkcję CFO, Piotr Korycki zostanie włączony do ścisłego grona menadżerów współtworzących strategię firmy. Jej celem jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów Comarch dla umacniania pozycji lidera rynku w kluczowych obszarach działalności. Nowa rola Piotra Koryckiego oznacza ścisłą współpracę z CEO Jarosławem Mikosem, do którego też będzie raportował.

- Pozyskanie tak cenionego menadżera, który łączy kompetencje CFO z doświadczeniem w kierowaniu dużymi zespołami, daje nam gwarancję, że obszar zarządzania finansami skutecznie wesprze plan rozwoju Comarchu - mówi Jarosław Mikos, prezes zarządu Grupy Comarch. – Cieszę się, że Piotr przyjął naszą propozycję i wspólnie będziemy budowali pozycję Comarchu jako globalnego lidera IT – dodaje CEO.

Piotr Korycki w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa zarządu Polpharma Biologics. Wcześniej, przez blisko 20 lat, był związany ze stacją TVN, gdzie w latach 2012–2018 zajmował stanowisko CFO i COO, a w okresie 2018–2021 – prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego. Karierę zawodową rozpoczynał jako menedżer w polskich strukturach PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w obszarze technologii, telekomunikacji i mediów.

- Dołączam do firmy, która jest europejskim liderem IT i chce być jednym z czempionów na globalnym rynku oprogramowania oraz systemów informatycznych. To oznacza, że w zarządzaniu finansami dla Comarchu ważna jest nie tylko stabilność, ale także zapewnienie środków na inwestycje – mówi nowy CFO. - Patrząc na dzisiejszy potencjał firmy, jestem przekonany, że Comarch może z powodzeniem realizować globalne ambicje – dodaje Piotr Korycki.