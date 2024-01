To będzie lepszy rok dla informatyków. Kogo szukają firmy, kto dostanie podwyżki

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, eksperci od chmury (cloud computing) i big data, a także inżynierowie devops (łączący umiejętności rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury IT) – to oni zdaniem łowców głów specjalizujących się w nowych technologiach będą najbardziej poszukiwani w 2024 r., który ma przynieść oczekiwane ożywienie rekrutacji w tej branży. Zwiększonemu zapotrzebowaniu na pracowników będzie sprzyjać prognozowany przez firmę Gartner wzrost wydatków na IT, które na świecie mają wzrosnąć o 8 proc., zaś w Europie – o 9,3 proc. w porównaniu z 2023 r.

Reklama

Jak zaznacza John-David Lovelock, wiceprezes ds. badań w Gartnerze, pomimo niejednoznacznej sytuacji ekonomicznej europejskie wydatki na IT są odporne na recesję, choć minął już etap „wzrostu za wszelką cenę”. Teraz CIO, czyli dyrektorzy IT, kładą dużo większy nacisk na kontrolę kosztów, efektywność i automatyzację, tym bardziej że duże nadzieje wiążą z rozwojem AI. Takie podejście wpływa zarówno na wymiar rekrutacji, jak i podwyżek w IT, których skala nie wróci w tym roku do czasów pandemicznej hossy z 2021 i początku 2022 r. nakręcanej w dużej mierze przez łatwe pieniądze dla start-upów.

Sztuczna inteligencja to okazja

Według raportu płacowego Hays Poland zdecydowana większość, bo 93 proc., firm z branży IT będzie w 2024 r. rekrutować pracowników. O ostrożnym optymizmie na rynku pracy w IT mówi Anna Szczepowska, szefowa firmy rekrutacyjnej Awareson. Choć nadal nie można mówić o pełnym ożywieniu, to sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż przed rokiem. Pozytywną zmianą jest wyraźny spadek niepewności.

Czytaj więcej IT Programiści już nie są rozchwytywani, a płace hamują. Kto i ile zarobi w IT Po raz pierwszy od wybuchu pandemii specjaliści IT nie dyktują warunków. Zmalał wybór ofert pracy, zwłaszcza tych za setki tysięcy złotych rocznie. A wzrost płac w IT jest już niższy niż w reszcie biznesu.

– Obecne kontrakty są w większości przedłużane – w przeciwieństwie do początku ubiegłego roku, kiedy wiele z nich wstrzymano. Powoli startują też nowe projekty, szczególnie w firmach z zagranicznym kapitałem, które otwierają też w Polsce centra kompetencyjne i centra usług wspólnych – wylicza Szczepowska, przewidując, że w II i III kwartale powinno nadejść większe ożywienie rekrutacji w IT. Nowe szanse rozwoju polskiej branży IT – związane z polityką klimatyczną – podkreślała ostatnio w programie radia Tok FM Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Według niej silna presja na ograniczenie śladu węglowego w sektorze technologicznym zwiększy atrakcyjność Polski jako dostawcy outsourcingu usług IT w porównaniu z Azją. To wprawdzie długofalowy trend, ale jego pierwszych przejawów można oczekiwać już w tym roku.