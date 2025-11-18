Reklama
Globalna awaria internetu uderza w polskie serwisy

Problem z dostępem do wielu stron internetowych to efekt kłopotów Cloudflare, amerykańskiej firmy zajmującej się ochroną milionów stron internetowych przed złośliwymi atakami. W efekcie wiele stron zostało zablokowanych.

Publikacja: 18.11.2025 16:10

Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała wyłączenie tysięcy stron

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Według Downdetector, w tym samym czasie problemy miały liczne strony internetowe, w tym współpracujące z Cloudflare serwisy, takie jak X i OpenAI. W Polsce awaria dotknęła przez godzinę serwisy „Rzeczpospolitej”, uniemożliwiając wejście na jej stronę. Niedawno firma Cloudflare informowała, że wprowadziła poprawkę i zaczęła przywracać usługi, choć klienci mogą nadal obserwować wyższy niż zwykle poziom błędów.

Globalna awaria Cloudflare

– Zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost nietypowego ruchu w jednej z usług Cloudflare, który rozpoczął się koło południa. Spowodowało to, że część ruchu przechodzącego przez naszą sieć napotkała błędy. Chociaż większość ruchu w większości usług nadal działała normalnie, w wielu usługach wystąpiły problemy – powiedział rzecznik firmy. – Nie znamy jeszcze przyczyny gwałtownego wzrostu nietypowego ruchu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezbłędną obsługę. Następnie skupimy się na zbadaniu przyczyny nagłej anomalii – dodał.

Inżynierowie Cloudflare mieli przeprowadzić we wtorek konserwację centrów danych na Tahiti, w Los Angeles, Atlancie i Santiago w Chile, ale nie jest jasne, czy ich działania były związane z awarią.

Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała wyłączenie tysięcy stron. Jest mało prawdopodobne, aby był to cyberatak, ponieważ usługa tak duża raczej nie ma pojedynczego punktu awarii.

Kruchość internetu

Usługi firmy Cloudflare, producenta oprogramowania, stanowią podstawę działania tysięcy stron internetowych.

Nie jest jasne, które z tych stron zostały dotknięte awarią i w jakim stopniu. Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy dotyczące innych popularnych platform, w tym ChatGPT firmy OpenAI. Ta ostatnia twierdzi, że bada te kwestie, ale nie stwierdziła jednoznacznie, że są one związane z Cloudflare – podaje BBC, dodając, że awaria dotknęła również innego dużego dostawcę usług internetowych – Microsoft Azure.

Niektórzy eksperci, choćby na łamach portalu BBC, sugerują że takie incydenty podkreślają kruchość współczesnego internetu i głębokie zakłócenia, jakie mogą spowodować problemy w niewielkiej liczbie firm, które obsługują globalną sieć.

Problemy nie uszły uwadze polskich internautów, a awaria stała się tematem najszybciej zyskującym uwagę polskich użytkowników. Według Google Trends hasła „Cloudflare” oraz „Cloudflare error” notują obecnie wzrosty liczby wyszukiwań, nawet po ponad 100 tys. Liczba ta zaczęła rosnąć najmocniej godzinę temu. 

Źródło: rp.pl

IT Bezpieczeństwo IT Hakerzy awaria

