Według Downdetector, w tym samym czasie problemy miały liczne strony internetowe, w tym współpracujące z Cloudflare serwisy, takie jak X i OpenAI. W Polsce awaria dotknęła przez godzinę serwisy „Rzeczpospolitej”, uniemożliwiając wejście na jej stronę. Niedawno firma Cloudflare informowała, że wprowadziła poprawkę i zaczęła przywracać usługi, choć klienci mogą nadal obserwować wyższy niż zwykle poziom błędów.

Globalna awaria Cloudflare

– Zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost nietypowego ruchu w jednej z usług Cloudflare, który rozpoczął się koło południa. Spowodowało to, że część ruchu przechodzącego przez naszą sieć napotkała błędy. Chociaż większość ruchu w większości usług nadal działała normalnie, w wielu usługach wystąpiły problemy – powiedział rzecznik firmy. – Nie znamy jeszcze przyczyny gwałtownego wzrostu nietypowego ruchu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezbłędną obsługę. Następnie skupimy się na zbadaniu przyczyny nagłej anomalii – dodał.

Inżynierowie Cloudflare mieli przeprowadzić we wtorek konserwację centrów danych na Tahiti, w Los Angeles, Atlancie i Santiago w Chile, ale nie jest jasne, czy ich działania były związane z awarią.

Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała wyłączenie tysięcy stron. Jest mało prawdopodobne, aby był to cyberatak, ponieważ usługa tak duża raczej nie ma pojedynczego punktu awarii.