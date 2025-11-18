Reklama
Rozwiń
Reklama

Śledztwo w sprawie sabotażu. Czego Polacy szukają w sieci?

Wybuch na torach kolejowych pod Puławami jest wciąż w centrum uwagi internautów. Z zestawienia najczęściej wyszukiwanych haseł nie znikają też rosyjskie drony.

Publikacja: 18.11.2025 15:50

Na miejscu zabezpieczono urządzenia sabotażystów wraz z kartami SIM od polskiego operatora

Na miejscu zabezpieczono urządzenia sabotażystów wraz z kartami SIM od polskiego operatora

Foto: KPRP

Piotr Mazurkiewicz

Eksplozja pod Puławami to wciąż jeden z głównych tematów, jeśli chodzi o zainteresowanie polskich internautów i wyszukiwanie w sieci. Podobnie jak wybuch, dywersja czy  kolej.

Sabotaż na torach

Utrzymujące się zainteresowanie tematem to także efekt nowych informacji. Według RMF FM eksplozja miała zostać wywołana zdalnie, przy użyciu telefonów komórkowych. Na miejscu zabezpieczono urządzenia wraz z kartami SIM od polskiego operatora. Ich rejestracja prowadzi do konkretnego paszportu, choć służby podkreślają, że osoba ta nie musi być bezpośrednio związana z dywersją. Sam trop uznano za "bardzo ważny" dla ustalenia sprawców.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Ustaliliśmy sprawców aktu dywersji na kolei

Prokuratura Krajowa wszczęła postępowanie w sprawie sabotażu, za który grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Utworzono specjalny zespół – prokuratorów, funkcjonariuszy CBŚP i ABW. Ich zadaniem jest ustalenie, kto miał zdalnie zdetonować ładunki.

Powrót rosyjskich dronów

Do najmocniej zyskujących na popularności haseł według Google Trends wróciły też rosyjskie drony. Generał broni Maciej Klisz podał, że w nocy z 9 na 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony, zagrożenie było poważniejsze, niż sugerowały wcześniejsze doniesienia. Część z tych obiektów przenosiła materiały wybuchowe.

Reklama
Reklama

Według nowych informacji w nocy z 9 na 10 września w kierunku Polski leciało z Ukrainy nawet kilkaset rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych. Liczba ta jest tak duża, bo Dowództwo Operacyjne traktuje każdy obiekt zmierzający na zachód jako potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Część dronów minęła Kijów i znalazła się na zachodniej Ukrainie.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Transport Kolej sabotaż

Eksplozja pod Puławami to wciąż jeden z głównych tematów, jeśli chodzi o zainteresowanie polskich internautów i wyszukiwanie w sieci. Podobnie jak wybuch, dywersja czy  kolej.

Sabotaż na torach

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała
IT
Globalna awaria internetu uderza w polskie serwisy
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
W części Polski spadł już śnieg
IT
Śnieg w wielu rejonach Polski, a pogoda nie chce odpuścić. Gdzie jeszcze będzie padać?
Hakerzy sparaliżowali fabryki koncernu Jaguar Land Rover prawie na półtora miesiąca, powodując gigan
IT
Hakerzy, którzy zatrzymali Jaguara. Jak cyberatak wstrząsnął brytyjską gospodarką
Kiedy wypadają dni wolne od pracy 2026? Coraz więcej osób sprawdza, jak zaplanować przyszłoroczny ur
IT
Dni wolne od pracy 2025/2026. Kiedy zaplanować długi urlop?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
W kosmosie powstaną centra danych sztucznej inteligencji? / zdjęcie ilustracyjne
IT
Koniec z centrami danych na Ziemi? Google chce umieścić AI w kosmosie
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama