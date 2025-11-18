Śnieg w wielu rejonach Polski, a pogoda nie chce odpuścić. Gdzie jeszcze będzie padać?

Pierwszy śnieg spadł już w wielu rejonach kraju, a w kolejnych zapowiadany jest w najbliższych dniach. Do sieci trafiają kolejne zdjęcia i filmy pokazujące opady. Sprawdzamy, jakich informacji w tym temacie poszukiwali polscy internauci w ostatnim czasie.

Śnieg w Polsce: Internauci chcą wiedzieć, gdzie i kiedy będzie padać

W ciągu ostatniego tygodnia – jak pokazują analizy Google Trends – widoczne jest zainteresowanie frazą „śnieg”. Szczególnie wyraźne jest ono od poniedziałku 17 listopada. Szczyt wyszukiwań przypadł wówczas na wczesne godziny poranne. Od tej pory zainteresowanie nieznacznie spadło, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Internauci zainteresowani tematem śniegu, jak wynika z analiz Google Trends, bardzo często wyszukują także frazę „śnieg kiedy”. Ponadto dosyć chętnie wpisują hasła: „pogoda śnieg”, „kiedy będzie śnieg” oraz „pada śnieg”. Popularność zyskuje również fraza „gdzie pada śnieg w Polsce”.

Pierwsze opady śniegu za nami: Sprawdzają się prognozy IMGW

Obserwowany wzrost zainteresowania tematem śniegu jest niewątpliwie związany z obecnie panującymi warunkami atmosferycznymi oraz prognozami pogody podawanymi przez IMGW. W poniedziałkowej prognozie na tydzień od 17 do 23 listopada można przeczytać: „Nadchodzący tydzień przyniesie na ogół mokrą i pochmurną aurę oraz znaczne ochłodzenie. Tak wyraźna zmiana spowodowana będzie napływającą z północnego zachodu i północy Europy, mroźną arktyczną masą powietrza i przemieszczającymi się przez Polskę licznymi frontami atmosferycznymi. Miejscami w całym kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, szczególnie nad morzem i w rejonach podgórskich”.