Śnieg w wielu rejonach Polski, a pogoda nie chce odpuścić. Gdzie jeszcze będzie padać?

W części Polski spadł już śnieg
Pierwszy śnieg spadł już w wielu rejonach kraju, a w kolejnych zapowiadany jest w najbliższych dniach. Do sieci trafiają kolejne zdjęcia i filmy pokazujące opady. Sprawdzamy, jakich informacji w tym temacie poszukiwali polscy internauci w ostatnim czasie.
W ciągu ostatniego tygodnia – jak pokazują analizy Google Trends – widoczne jest zainteresowanie frazą „śnieg”. Szczególnie wyraźne jest ono od poniedziałku 17 listopada. Szczyt wyszukiwań przypadł wówczas na wczesne godziny poranne. Od tej pory zainteresowanie nieznacznie spadło, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
Internauci zainteresowani tematem śniegu, jak wynika z analiz Google Trends, bardzo często wyszukują także frazę „śnieg kiedy”. Ponadto dosyć chętnie wpisują hasła: „pogoda śnieg”, „kiedy będzie śnieg” oraz „pada śnieg”. Popularność zyskuje również fraza „gdzie pada śnieg w Polsce”.
Obserwowany wzrost zainteresowania tematem śniegu jest niewątpliwie związany z obecnie panującymi warunkami atmosferycznymi oraz prognozami pogody podawanymi przez IMGW. W poniedziałkowej prognozie na tydzień od 17 do 23 listopada można przeczytać: „Nadchodzący tydzień przyniesie na ogół mokrą i pochmurną aurę oraz znaczne ochłodzenie. Tak wyraźna zmiana spowodowana będzie napływającą z północnego zachodu i północy Europy, mroźną arktyczną masą powietrza i przemieszczającymi się przez Polskę licznymi frontami atmosferycznymi. Miejscami w całym kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, szczególnie nad morzem i w rejonach podgórskich”.
Śnieg spadł już w wielu regionach i to nie tylko nad morzem czy w górach. Poza Tatrami, Karkonoszami i Wybrzeżem biały puch pojawił się także miejscami m.in. na Pomorzu, Śląsku, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy w Małopolsce.
W najbliższych dniach, jak wynika z prognozy IMGW, nadal w wielu rejonach kraju spodziewać można się opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem.
W środę 19 listopada opady deszczu ze śniegiem zapowiadane są na krańcach północnych oraz miejscami w południowo-zachodniej Polsce. W czwartek pojawić się mogą również na krańcach północnych, a ponadto miejscami na krańcach południowych i w północno-wschodniej części kraju. W tym ostatnim rejonie prognozowane są także miejscami opady samego śniegu.
W piątek 21 listopada spodziewać należy się większych opadów, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Tu przeważać ma śnieg, a jedynie w województwie podkarpackim – deszcz ze śniegiem. Ten ostatni spaść może także miejscami na północnym zachodzie.
W drugiej połowie tygodnia poza opadami śniegu i deszczu ze śniegiem IMGW prognozuje również dosyć niskie temperatury. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od -2 stopni do 7 stopni Celsjusza. Z kolei temperatury minimalne mieścić się mają w przedziale od -8 do 2 stopni Celsjusza.
