Jak usunąć konto na FB w telefonie?

Proces usuwania konta w aplikacji mobilnej Facebooka jest jeszcze krótszy niż w wersji desktopowej. Po otwarciu aplikacji należy nacisnąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu (trzy kreski obok dzwoneczka powiadomień), a następnie przejść do Menu i kliknąć zakładkę „Ustawienia” (obrazek zębatki). Następne etapy to naciśnięcie kolejno opcji: „Informacje osobiste oraz informacje o koncie”, „Własność konta i kontrola”, „Dezaktywacja i usuwanie”. Z poziomu ostatniej zakładki użytkownik wybiera opcję dezaktywacji lub całkowitego usunięcia konta.

Jak usunąć konto na FB bez hasła i maila?

Dezaktywacja i usunięcie konta może być skomplikowane, jeśli użytkownik nie pamięta swoich danych logowania, nadal jednak jest to możliwe.

Pierwszą próbą, którą warto wykonać, jest zalogowanie się na swoje konto za pomocą innej metody, takiej jak numer telefonu lub nazwa użytkownika. Jeśli logowanie się powiedzie, trzeba zmienić ustawienia konta i hasła oraz dodać adres e-mail, który będzie służył jako alternatywny sposób logowania się na konto. Teraz już można konto skasować bez problemów

Jeśli ta metoda zawiedzie, pozostaje kontakt z Centrum pomocy Facebooka. Po przejściu do Centrum pomocy i postępując zgodnie z instrukcjami, należy napisać prośbę o usunięcie konta. Facebook będzie chciał zobaczyć dowody własności, aby usunąć konto, takie jak: imię i nazwisko właściciela, adres e-mail, numer telefonu lub informacje dotyczące płatności powiązane z kontem. Po zgłoszeniu Facebook będzie musiał zweryfikować dane, co zajmie kilka dni. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, to po tym czasie przyjdzie potwierdzenie, że konto zostało usunięte.

Czy można usunąć czyjeś konto na Facebooku?

Cudze konto można usunąć w pewnych, wybranych przypadkach. Facebook wymaga, by użytkownik konta miał ukończone 13 lat, jeśli jest młodszy i używa Facebooka, można zgłosić jego konto. Również, kiedy właściciel profilu ma powyżej 13 lat, ale jest niezdolny do samodzielnego działania z przyczyn zdrowotnych, można również to zgłosić, korzystając z formularza na Facebooku. Wymiar sprawiedliwości może również domagać się likwidacji konta osoby osadzonej.