Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa: jak korzystać z aplikacji i zgłosić miejsce policji?

• części interaktywnej, za której pośrednictwem każdy nieodpłatnie i anonimowo może wskazać miejsce występowania zagrożenia, które w jego ocenie wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa;

• części statystycznej, w której opracowano katalog przestępstw. Dostępna jest tu sekcja statystyczna, bazująca na danych policji. Pozwala się ona dowiedzieć, w jakich lokalizacjach dochodzi do największej liczby różnego rodzaju przestępstw.

W części statystycznej KMZB przedstawia wykaz najbardziej niebezpiecznych 5-km odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, na których odnotowano co najmniej 20 zdarzeń drogowych, pokazuje liczby ofiar śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, a także informuje, gdzie miało miejsce najwięcej kradzieży, rozbojów i wymuszeń czy oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. Dodatkowo prezentowane są tu dane dotyczące wyników badań opinii publicznej w zakresie poczucia bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Jak wysłać zgłoszenie policji?

Według danych za rok 2023 za pomocą KMZB w całym kraju dokonano prawie 3 mln zgłoszeń, z których około połowy zostało potwierdzonych, co oznacza, że przystąpiono do rozwiązania problemu. Jak dokonuje się takiego zgłoszenia? Jest to bardzo proste i szybkie. Sam proces naniesienia zagrożenia na mapę nie powinien trwać dłużej niż kilkanaście sekund. Należy wejść na stronę KMZB, zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć na mapie lokalizację zagrożenia (przycisk + w lewym dolnym rogu ekranu). Następnie należy wybrać kategorię, do jakiej zalicza się zdarzenie. Jest ich 24, m.in. takie jak: „miejsce grupowania młodzieży zagrożonej demoralizacją”, „miejsca niebezpieczne na terenach wodnych”, „nielegalne rajdy samochodowe”, „znęcanie się nad zwierzętami”, „zła organizacja ruchu drogowego” czy „nielegalna wycinka drzew”. Po wyborze kategorii trzeba stworzyć w miarę jak najdokładniejszy opis zdarzenia, do którego można też dodać załączniki, np. w postaci zdjęć. Po dodaniu zgłoszenia trafi ono do konkretnej jednostki lub komórki, która rozpoczyna proces weryfikacji i w przypadku jego potwierdzenia podejmie stosowne działania.

Zgłoszenia można dokonać, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej, jak również z poziomu aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS. Dzięki nim, w połączeniu z automatyczną geolokalizacją oraz możliwością prostego dodania zdjęć w kilkanaście sekund można wysłać zgłoszenie od razu z miejsca jego wystąpienia.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie do nagłych wypadków. Dzwoń na 112

Mapa może służyć jedynie do informowania o niepokojących nas zjawiskach i nie służy do natychmiastowy interwencji policji czy innych służb mundurowych. Jeśli taka interwencja jest konieczna ze względu na zagrożenia czyjegoś życia i zdrowia, należy dzwonić pod numery alarmowe: 112 lub 997.