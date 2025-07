Gdzie podróżują Polacy w te wakacje? Wielka zmiana trendów

Jak pokazują najnowsze dane Google Trends w tym roku Polacy na pierwszym miejscu stawiają podróże zagraniczne i all inclusive. Królują Hiszpania, Włochy i Grecja. Tak przynajmniej wynika z analizy tego, czego poszukujemy w wyszukiwarce Google.

Do jakich krajów jeżdżą Polacy na urlop?

W br. po raz pierwszy zagraniczne kierunki prześcignęły rodzime destynacje. Do tej pory dominowały urlopy w kraju, a obecnie dane pokazują odwrócenie tej tendencji. W tym roku po raz pierwszy zagraniczne wyjazdy zyskały przewagę i odpowiadają za 51 proc. wszystkich zapytań, podczas gdy krajowe stanowią niecałe 49 proc. Jeszcze w 2024 r. proporcje wynosiły 52 proc. dla wypoczynku w kraju i 48 proc. dla zagranicy (a relacje te w 2022 r. wynosiły 55 do 45 proc.). W latach pandemii (2020–2021), gdy ruch turystyczny był ograniczony, ponad 60 proc. wyszukiwań dotyczyło lokalnych kierunków.

Statystyki wskazują, że liderem jest Hiszpania, która wyprzedziła dotychczasowy nr 1 – Włochy. W pierwszej piątce popularnych celów podróży są też Grecja, Turcja i Chorwacja. Co ciekawe, wyraźnie spadło zainteresowanie Niemcami, a wzrosło Stanami Zjednoczonymi. W kontekście dalekich i egzotycznych wyjazdów prym wiodą właśnie USA, a w dalszej kolejności plasują się Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Tajlandia. Jeśli chodzi o miasta, które chcemy odwiedzić to „googlamy” Barcelonę, Rzym oraz Paryż.

Boom na all inclusive

Odnotować warto też ogromny skok wyszukiwań wyjazdów all inclusive – tylko w czerwcu liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła rok do roku o 35 proc. To jasno wskazuje na to, że Polacy poszukują na wakacjach komfortu i szerokiego pakietu udogodnień. Najczęściej ofert all inclusive szukamy w Grecji, Chorwacji i Turcji. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zapytania o last minute – tu prym wiodą Turcja, Egipt i Grecja.