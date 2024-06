Equinix Poland: Bezpieczeństwo danych jest już koniecznością

To faktycznie miejsce bardzo szczególne dla firmy. Pomimo tego, że Equinix działa w 30 państwach, to właśnie w Warszawie budowane są zespoły pracownicze dla całego świata. Właściwie są to wszystkie możliwe departamenty: rozwoju produktu, sztucznej inteligencji, działy finansowe, sprzedażowe, operacyjne itd. To sprawia, że nasz zespół urósł z małego 50-osobowego do 500-osobowego w tej chwili. Teraz to 500 osób i 40 narodowości. 40 narodowości u nas w Warszawie pracujących pod jednym dachem w biurze w wieżowcu Warsaw Spire.

Tu pozwolę sobie na dygresję, że zarządzanie takim zespołem, których menedżerowie są de facto też rozsiani po całym świecie, jest nie lada wyzwaniem, ale i przyjemnością. I my korzystamy z tego, że mamy te 40 narodowości. Staramy się wykorzystać ich kulturę, różnorodność ludzi. W naszym biurze, do którego zapraszamy, można uczestniczyć w święcie Diwali i Dniu Świętego Patryka. Świętujemy też zakończenie ramadanu i Wielkanoc, a także każde święto, na którym zależy naszym pracownikom.

Jawi się nieco prowokacyjne pytanie – kiedy pracujecie?

Świętujemy już po pracy, ale faktycznie dużo się dzieje. Jest to doskonałe miejsce. To taki cały świat w jednej pigułce, tu u nas, w Warszawie.

Pani osobiście też posiada wielonarodowe doświadczenia, bo zarządzała pani zespołami w 20 krajach na dwóch kontynentach. Gdzie najwięcej kobiet pracuje przy nowoczesnych technologiach w tzw. techu?

Analizując dane, widzę, że w Equinix w Warszawie. Średnia rynkowa w ogóle to 20 proc., w Equinix globalnie jest to ok. 30 proc., a u nas w Warszawie to 40 proc.