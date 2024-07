Rządy wyłączają internet

Często jednak za przerwy w dostępie do internetu odpowiedzialne są rządy. Wyłączenie go to popularna metoda cenzury rządowej, zarówno w przypadku rządów autorytarnych, jak i stabilnych demokracji. - To dość poważny problem” – mówi BBC Zach Rosson, analityk danych w Access Now, grupie zajmującej się prawami cyfrowymi. - Od 2016 r. miało miejsce ponad 1500 wyłączeń Internetu” przez rządy, wojsko i policję.

W tym samym czasie, co awaria CrowdStrike do telekomunikacyjnego blackoutu doszło w Bangladeszu. Rząd odciął internet w odpowiedzi na gwałtowne starcia pomiędzy protestującymi studentami a policją. Towarzyszyła temu godzina policyjna. W starciach zginęło co najmniej 150 osób.

Światowym liderem w wykorzystywaniu blokad internetu do stłumienia niepokojów są prawdopodobnie Indie, ale według Access Now jest to powszechna taktyka stosowana w co najmniej 83 krajach, w tym w Iranie, Rosji, Algierii, Senegalu, Tanzanii, Kamerunie i Wenezueli.

Lekcja na przyszłość

– Dla mnie awaria CrowdStrike to prawdziwa lekcja – mówi Casey Oppenheim, dyrektor generalny Disconnect, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem. CrowdStrike ma ogromny udział w tej branży, obsługując ponad połowę firm z listy Fortune 500. – Im mniej różnorodności masz w jakimkolwiek ekosystemie, tym bardziej jesteś bezbronny, a na szczycie internetowego łańcucha dostaw panuje zerowa różnorodność. Pokazują to choćby awarie Amazon Web Services, który jest największym na świecie dostawcą hostingu (w latach 2017 i 2021) czy Google (grudzień 2020) i Facebooka (październik 2021). Możliwość katastrofalnych awarii internetu to więc też konsekwencja silnej monopolizacji w branży technologicznej. Wystarczy, że pracownik popełni błąd albo zabraknie prądu i może nastąpić efekt domina.

Awaria, do której doprowadziła wadliwa aktualizacja firmy CrowdStrike, mimo dramatycznego przebiegu, miała tylko kilkudniowe konsekwencje. Jednak była przedsmakiem tego, co jest możliwe. I czas przygotować się na coś znacznie gorszego.