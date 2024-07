Dostęp do internetu pomaga w wyrównaniu szans

Zapewnienie obywatelom dostępu do szybkiego internetu – zarówno światłowodowego, jak i mobilnego, nauka efektywnego i bezpiecznego korzystania z sieci oraz zachęcanie kobiet do kierunków technicznych i wspieranie ich kariery. Te zagadnienia stały się osią dyskusji „Tech4ALL – Connectivity’s Role in Closing the Gap” („Rola podłączenia do sieci w domykaniu luki”) w trakcie letniej szkoły młodych liderek ery cyfrowej w ramach European Leadership Academy, inicjatywy stworzonej przez Huawei.

Szeroki obraz sytuacji przedstawiła Agnieszka Jankowska, dyrektorka ds. korporacyjnych i public affairs w T-Mobile Polska oraz przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jak mówiła, na świecie jest 8 mld ludzi, ale aż ponad jedna trzecia z nich nie ma dostępu do internetu. Tylko 70 proc. ludzi ma telefony komórkowe. – To wielka luka w dostępie do sieci. Trzeba o tym pamiętać, gdy mówimy o tym z perspektywy europejskiej, azjatyckiej czy północnoamerykańskiej. Te części świata są na uprzywilejowanej pozycji. Perspektywa Afryki Południowej czy Azji Południowej jest zupełnie inna, bo są tam kraje, w których nie ma internetu. Ich rządy zdecydowały, że obywatele nie będą mieli dostępu do sieci – powiedziała Agnieszka Jankowska.

Jak wskazała, jeśli chodzi o naszą, uprzywilejowaną na tym tle perspektywę europejską, „skupiamy się na zapewnieniu dostępu do sieci na terenie całych krajów”. Polska w tej kwestii jest bardzo zaawansowana, nawet w porównaniu z krajami Zachodu.

– Pierwszym obszarem, który wymaga zainteresowania, jest infrastruktura. Chodzi o pokrycie zasięgiem szybkiego internetu całego kraju, także małych miast i obszarów wiejskich. Mówimy nie tylko o internecie światłowodowym, ale także mobilnym. Uważam, że udział dostępu mobilnego na tych terenach będzie sukcesywnie rósł. Drugim obszarem jest edukacja. Bowiem nawet tam, gdzie jest dostęp do internetu nie oznacza to, że korzysta z niego 100 proc. populacji. Kraje nordyckie zbliżają się do tego wskaźnika, z sieci korzysta tam 97 proc. obywateli. Ale w Polsce czy innych krajach jest to znacznie mniej, ok. 60–65 proc. Jest tu przestrzeń do poprawy. Naszym celem jest zarówno cyfryzacja, która będzie inkluzywna, jak i kształtowanie kompetencji cyfrowych – nie tylko pod kątem samej umiejętności wykorzystywania internetu, czy to na komputerze, czy mobilnego, ale także pod kątem umiejętności robienia tego w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Bowiem wraz ze wzrostem poziomu cyfryzacji w danym kraju rośnie także znaczenie cyberbezpieczeństwa – tłumaczyła przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji.

– Trzeci obszar naszych działań to kobiety w technologiach. Jestem mocno zaangażowana w wiele działań wspierających, szczególnie młode kobiety, w tym, by jako kierunki kształcenia wybierały fizykę, matematykę czy też kursy IT w szkołach średnich i na studiach. Jak również w pomoc kobietom w tym, by sięgały po najwyższe stanowiska w firmach technologicznych. Uważam, że to bardzo ważne, by kobiety wzajemnie się wspierały. Bez tego nie osiągniemy swoich celów. Bo zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą: „macie już swoje prawa”. Ale to nieprawda. Musimy wciąż o nie walczyć, szczególnie w obszarze technologii, który ciągle jest postrzegany jako domena mężczyzn – mówiła Agnieszka Jankowska.