Oszuści mają nowy sposób przejmowania kont pocztowych. Nie potrzebują nawet hasła

Włamując się na naszą pocztę cyberprzestępcy nie tylko mają wgląd do wszelkich przechowywanych tam danych (znajdujących się na przykład w załącznikach). Za pośrednictwem adresu e-mail mogą również zyskać dostęp do innych, ważnych dla nas serwisów. Okazuje się, że przestępcy mają sposób na włamanie się nawet na te konta, w przypadku których występuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie (jak np. Gmail). Polega on na wykorzystaniu plików cookie.