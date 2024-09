Posiadacze kont Google, którzy rzadko z nich korzystają, powinni sprawdzić, czy nie grozi im ich usunięcie. Zgodnie z nową polityką internetowego giganta nieaktywne konta mogą zostać zlikwidowane wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nich danymi.

Google usunie nieaktywne konta. Kiedy może to zrobić?

Google uznaje konto za nieaktywne, jeśli nie było używane od 2 lat. Jak rozumieć aktywność użytkownika? Chodzi o wszelkie działania wykonywane po zalogowaniu się na konto Google, a więc przede wszystkim korzystanie z poczty Gmail lub dysku Google, ale nie tylko. To również oglądanie filmów na YouTube, udostępnianie zdjęć, pobieranie aplikacji, a także używanie wyszukiwarki Google czy korzystanie z logowania przez Google w aplikacjach i usługach innych firm.

Każdy użytkownik, który przez 2 lata nie wykazał żadnej z tych aktywności, może stracić posiadane konto, a wraz z nim znikną też wszystkie dane, które na nim zgromadził. Dotyczy to jednak wyłącznie kont osobistych. Służbowe, szkolne lub związane z innymi organizacjami nie będą likwidowane.

Jak uniknąć likwidacji konta Google? Wystarczy wykonać prostą czynność

Aby wykazać aktywność konta wystarczy się na nim zalogować. Jeśli posiadamy kilka kont, trzeba to zrobić na każdym z nich. Możemy to zrobić przy pomocy dowolnego urządzenia. Zanim Google usunie nasze konto najpierw wyśle e-maile z powiadomieniami, także na adres pomocniczy, o ile taki ustawiliśmy. Zrobi to z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.