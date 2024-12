Mapy Google podpowiedzą, gdzie stoi policja. Kolejne nowości w aplikacji

Waze testuje zgłaszanie zdarzeń drogowych głosem

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec nowości dla kierowców od Waze i Google Maps. Pod koniec października na blogu Google Polska można było przeczytać, że Waze testuje możliwość zgłaszania zdarzeń drogowych w formie głosowej (przez wykorzystaniu AI). „W Waze można już zgłosić wiele rodzajów zdarzeń, w tym korki, dziury w jezdni czy prace drogowe. Teraz wprowadzamy nową funkcję, dzięki której można zrobić to łatwiej i bezpieczniej: zgłoszenia w formie rozmowy” – czytamy w komunikacie.

Dalej Google Polska wyjaśnia: „Powiedzmy, że jedziecie autostradą i nagle dochodzi do spowolnienia ruchu. W tej sytuacji wystarczy, że naciśniecie przycisk rozmowy i zwyczajnie opowiecie o tym, co się dzieje. Jak w trakcie rozmowy ze znajomymi (…). Dzięki wykorzystaniu funkcji Gemini aplikacja Waze zrozumie, co mówicie, i szybko doda do mapy zgłoszenie w czasie rzeczywistym. Nie musicie stosować żadnych dodatkowych poleceń głosowych ani naciskać kolejnych przycisków” – czytamy.

Dalej firma wyjaśnia, że zgłoszenia w formie rozmowy są na razie dostępne w wersji beta, po angielsku, na Androida i iOS, dla zaufanych testerów Waze na całym świecie. „W ciągu najbliższych miesięcy planujemy udostępnić tę funkcję większej liczbie użytkowników i dodać kolejne języki” – zapowiada firma.