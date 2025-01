Jest skuteczny sposób na zagłuszanie sygnału GPS przez Rosję. Podejrzano wieloryby

Zarówno wojsko, jak i cywile mogą zakłócać sygnał GPS, co prowadzić może do ogromnych problemów także dla armii. Podczas inwazji Rosji na Ukrainę stało się jasne, że obie strony są w stanie szeroko stosować różne metody zakłócania GPS, aby wprowadzać w błąd drony.

Reklama

Rosja zaczęła też stosować takie zagłuszanie w stosunku do lotnictwa cywilnego, również w Polsce. Brytyjski dziennik „The Sun” podał, że w ciągu ośmiu miesięcy do końca marca 2024 r. podczas 2309 lotów linii Ryanair i 1368 lotów Wizz Air doszło do problemów z nawigacją satelitarną w regionie Morza Bałtyckiego. Takie zdarzenia miały miejsce również podczas 82 lotów British Airways i kilku innych przewoźników. Już przed rokiem Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego uznała zagłuszanie i podawanie fałszywych danych za ataki. W marcu 2024 r. takie zakłócenia zauważono w czasie lotu brytyjskiego ministra obrony Granta Shappsa do Polski, gdy jego samolot przelatywał w pobliżu obwodu królewieckiego i wówczas obwiniono o to Rosję.

Czytaj więcej Technologie To może być koszmar Rosjan. Na front trafiły drony odporne na zagłuszanie Na wojnie w Ukrainie w dużej mierze walki toczą się na niebie – z wykorzystaniem dronów. To dlatego obie strony starają się zakłócać sygnał, który pozwala sterować bezzałogowcami. Szwajcarzy znaleźli na to sposób i pomogą Ukrainie.

Zagłuszanie sygnału oznacza pokrywanie go szumem, co czyni sygnał bezużytecznym. Innym rodzajem takich akcji jest wprowadzanie fałszywych danych nawigacyjnych, aby samolot zszedł z kursu.

Jak można uniknąć zakłóceń GPS? Nowy sposób nawigacji

W walce z takimi działaniami można czerpać ze wskazówek z natury. Chodzi zwłaszcza o system nawigacyjny wielorybów, ptaków i innych zwierząt wędrownych. Firma SandboxAQ, która wydzieliła się z koncernu Alphabet (właściciel Google’a), twierdzi, że znalazła rozwiązanie nawigacyjne, które wykorzystuje drobne zmiany pola magnetycznego Ziemi. Firma pracująca głównie na sztucznej inteligencji opracowała urządzenie AQNav, które wykorzystuje czujnik kwantowy. Może on mierzyć zmiany w atomach, aby wykrywać drobne zmiany w środowisku. Następnie system oparty na zaawansowanej sztucznej inteligencji interpretuje odczyty, a dzięki temu urządzenie może wykrywać geograficznie unikalne pola magnetyczne i dopasowywać je do określonego punktu na mapie. W ten sposób może określać lokalizację samolotu podczas jego ruchu w czasie rzeczywistym. Co najważniejsze, AQNav jest praktycznie odporny na zakłócenia i warunki atmosferyczne, jak twierdzi firma SandboxAQ.