ING Hubs Poland projektuje oraz dostarcza rozwiązania technologiczne i operacyjne, które służą „upraszczaniu bankowości”. Skupia się na usługach IT, cyberbezpieczeństwie czy zarządzaniu ryzykiem finansowym i niefinansowym.

Reklama

- W 2022 roku oddaliśmy do dyspozycji naszych katowickich pracowników przestrzeń biurową przy ulicy Zabrskiej 19 w Katowicach. Nazwaliśmy ją „przestrzenią marzeń” (oryg. Dream Space Katowice), bo wpisywała i nadal wpisuje się w najnowsze trendy w architekturze komercyjnej i organizacji pracy, odpowiadając jednocześnie na potrzeby naszych pracowników zbadane w trakcie trwania procesu. Podobnie podeszliśmy do naszego warszawskiego projektu. Tutaj także zadbaliśmy o wybór nowoczesnego obiektu, w którym stworzyliśmy funkcjonalną przestrzeń z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, która sprzyja efektywnej pracy, dobremu samopoczuciu i integracji pracowników - mówi Magdalena Domagała, liderka zespołu ds. nieruchomości w ING Hubs Poland.

Firma zaznacz, że „Dream Space Warsaw” to miejsce nie tylko do pracy. Nowe biuro ING Hubs Poland to również przestrzenie do odpoczynku, w zależności od preferencji pracowników – zarówno czynnego, jak i biernego. Mogą korzystać z pokoju do masażu, grać w piłkarzyki czy na konsoli do gier, pójść na krótki spacer po patio. Odpoczynkowi sprzyja również piękny design: stylowe i wygodne meble wypoczynkowe, prace rodzimych artystów z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, czy też nawiązujące do historii lokalizacji motywy typograficzne na tkaninie wykorzystanej do obicia mebli tapicerowanych.

Zrównoważony rozwój zajmuje centralne miejsce w globalnej strategii Grupy ING. Znajduje to odzwierciedlenie również w podejściu firmy do wyboru i funkcjonowania nieruchomości, z których korzysta. Budynek The Form, w którym znajduje się biuro ING Hubs Poland, korzysta w 100 proc. z energii odnawialnej, oferuje systemy oszczędzania wody i optymalizacji zużycia energii. Lokalizacja sprzyja korzystaniu z transportu publicznego, a dostępność infrastruktury rowerowej w obiekcie umożliwia dojazd do pracy rowerem.

- Zależy nam na uszanowaniu historii tego wyjątkowego miejsca na mapie Warszawy – Dom Słowa Polskiego był branży poligraficznej w powojennej Polsce. Włączyliśmy elementy związane ze „słowami” w projekt naszego biura – na tkaninach obiciowych i tapetach wykorzystaliśmy elementy typograficzne, a salki noszą nazwy popularnych fontów” - wyjaśnia Magdalena Domagała z ING Hubs Poland. - Wykorzystujemy kontekst lokalizacji także do tego, aby rozmawiać o sile samego języka, kulturze, wpływie sposobu, w jaki się komunikujemy, na relacje. W ING Hubs Poland używamy angielskiego do naszej oficjalnej komunikacji, a dla większości z nas nie jest to język ojczysty. Nasi pracownicy reprezentują 76 różnych narodowości. Dlatego pomysł poszerzania naszych horyzontów poprzez sam język wydaje się interesującą narracją - dodaje.