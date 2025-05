Warszawskie eldorado specjalistów IT. Ile zarabiają na tle innych stolic?

Ilu jest w Polsce specjalistów od AI?

Na całym świecie średnie zarobki w IT podwyższają dziś specjaliści ds. sztucznej inteligencji. Jak ocenia raport, w Polsce jest ok. 18 tys. specjalistów AI, co plasuje nasz kraj miejsce w pierwszej 15. na świecie, gdzie czołówkę tworzą USA (406 tys.), Indie (375 tys.) i Wielka Brytania (72 tys.)

- Przyczynia się to nie tylko do rozwoju sektora IT, ale także umacnia pozycję Polski na globalnym rynku technologicznym – podkreśla Katarzyna Gajewska, szefowa działu badań i rozwoju w CBRE.