Brigitte Bardot zgromadziła pokaźny majątek. W co inwestowała?

Brigitte Bardot w latach 70. zrezygnowała z aktorstwa i poświęciła się opiece nad porzuconymi zwierzętami
Śmierć gwiazdy przykuła uwagę na całym świecie. W rodzinnej Francji w niedzielę w ciągu kilku godzin informacji o zmarłej aktorce w Google wyszukiwano aż 2 mln razy – wynika z analiz Google Trends. Fraza Brigitte Bardot jest tam numerem 1, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach, w tym w Polsce.
Brigitte Bardot zdobyła międzynarodową sławę dzięki występom w takich filmach jak „I Bóg stworzył kobietę”, „Prawda” oraz „Viva Maria!”, za który otrzymała nominację do nagrody BAFTA. W latach 70. wycofała się z aktorstwa, by zostać czołową obrończynią praw zwierząt. W 1973 r. zadeklarowała: „Oddałam mężczyznom swoją młodość i urodę; zwierzętom oddaję mądrość i doświadczenie”.
W ciągu swojego życia Bardot zgromadziła pokaźną fortunę, szacowaną na 65 do 100 mln dol. dzięki słynnym rolom filmowym, kontraktom w świecie mody, ale przede wszystkim korzystnym inwestycjom w nieruchomości. W latach 50. i 60. Bardot była najlepiej opłacaną aktorką w Europie i jedną z najlepiej opłacanych na świecie. Za film „Viva Maria!” otrzymała 350 tys. dol., co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza wynosi około 3,66 mln dol. Jej pamiętnik z 1966 r., zatytułowany „Initiales B.B.” przyniósł 4 mln dol.
Jej główna rezydencja, La Madrague w Saint-Tropez, kupiona w 1958 roku, została wyceniona na co najmniej 25 mln dol. Posiadała również Le Castelet, średniowieczną posiadłość na wzgórzu niedaleko Cannes, która w 2020 roku została wystawiona na sprzedaż za około 6,5 mln dol.. Do tego dochodzi wielka farma Le Garrigue pod Paryżem, gdzie przechowywała uratowane zwierzęta. Systematycznie otrzymywała też pieniądze za wykorzystanie wizerunku, np. w reklamach.
W 1986 r., aby sfinansować start swojej fundacji, zajmującej się ratowaniem porzuconych zwierząt, Bardot wystawiła na aukcję swoje osobiste przedmioty, w tym biżuterię, meble i suknie z planów filmowych. Zebrała wtedy 3 mln franków. Do fundacji przekazała dużą część majątku.
Nie uszczupliły go zbytnio liczne kary nakładane za jej komentarze na temat imigracji, islamu oraz rytualnego uboju zwierząt przez muzułmanów we Francji. Jej poglądy na te tematy budziły kontrowersje, a gwiazda nie gryzła się w język.
Majątek zmarłej gwiazdy odziedziczy Fundacja Brigitte Bardot oraz syn Nicolas-Jacques Charrier, z którym miała trudne relacje.
