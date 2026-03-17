Zielone święto podbija świat. O co chodzi w Dniu Św. Patryka?

Dzień Świętego Patryka obchodzony jest co roku 17 marca, aby uczcić św. Patryka, patrona Irlandii. W samej Irlandii i poza jej granicami dzień ten obchodzony jest poprzez organizowanie parad, muzykę, irlandzki taniec, tradycyjne potrawy oraz noszenie zielonych ubrań. Według Google Trends, narzędzia firmy Google, „st. patrick's day” jest w czołówce wyszukiwanych haseł w Polsce, USA i wielu innych krajach.

Skąd się wziął Dzień Świętego Patryka?

Św. Patryk urodził się w V wieku w wiosce na terenie rzymskiej Brytanii. Jako nastolatek został porwany przez irlandzkich piratów i zniewolony w Irlandii, gdzie opiekował się zwierzętami i nauczył się języka wyspiarzy. Po ucieczce i przyjęciu święceń kapłańskich wrócił do Irlandii, aby nawracać jej mieszkańców na chrześcijaństwo. Do wyjaśnienia koncepcji Trójcy Świętej używał trójlistnej koniczyny.

W Irlandii święto to początkowo miało charakter religijny, a pierwsze obchody skupiały się wokół tańców, kolacji i koncertów. Tradycja parad najprawdopodobniej narodziła się w Stanach Zjednoczonych wśród irlandzkich emigrantów. Jedna z pierwszych udokumentowanych parad odbyła się w Nowym Jorku w 1762 roku, a pierwsza parada w samej Irlandii miała miejsce w Waterford w 1903 roku.

Największe obchody odbywają się w Dublinie i trwają trzy dni, obejmując m.in. wielką paradę, w której co roku uczestniczy ponad 500 tys. osób. Biorą w niej udział orkiestry, organizacje społeczne, grupy kulturalne i młodzieżowe.