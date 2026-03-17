Zielone święto podbija świat. O co chodzi w Dniu Św. Patryka?

Kolor zielony dominuje w czasie obchodów irlandzkiego święta
Dzień Świętego Patryka obchodzony jest co roku 17 marca, aby uczcić św. Patryka, patrona Irlandii. W samej Irlandii i poza jej granicami dzień ten obchodzony jest poprzez organizowanie parad, muzykę, irlandzki taniec, tradycyjne potrawy oraz noszenie zielonych ubrań. Według Google Trends, narzędzia firmy Google, „st. patrick's day” jest w czołówce wyszukiwanych haseł w Polsce, USA i wielu innych krajach.
Św. Patryk urodził się w V wieku w wiosce na terenie rzymskiej Brytanii. Jako nastolatek został porwany przez irlandzkich piratów i zniewolony w Irlandii, gdzie opiekował się zwierzętami i nauczył się języka wyspiarzy. Po ucieczce i przyjęciu święceń kapłańskich wrócił do Irlandii, aby nawracać jej mieszkańców na chrześcijaństwo. Do wyjaśnienia koncepcji Trójcy Świętej używał trójlistnej koniczyny.
W Irlandii święto to początkowo miało charakter religijny, a pierwsze obchody skupiały się wokół tańców, kolacji i koncertów. Tradycja parad najprawdopodobniej narodziła się w Stanach Zjednoczonych wśród irlandzkich emigrantów. Jedna z pierwszych udokumentowanych parad odbyła się w Nowym Jorku w 1762 roku, a pierwsza parada w samej Irlandii miała miejsce w Waterford w 1903 roku.
Największe obchody odbywają się w Dublinie i trwają trzy dni, obejmując m.in. wielką paradę, w której co roku uczestniczy ponad 500 tys. osób. Biorą w niej udział orkiestry, organizacje społeczne, grupy kulturalne i młodzieżowe.
Osoby świętujące w Irlandii mogą liczyć na koncerty tradycyjnej muzyki z wykorzystaniem instrumentów takich jak flet irlandzki (tin whistle), skrzypce, bodhrán czy harfa, a także pokazy tańca – step dance, sean-nós czy céilí. W Irlandii jest to dzień wolny od pracy – zamknięte są banki, urzędy i wiele firm, choć sklepy, puby i atrakcje turystyczne (zwłaszcza w dużych miastach) pozostają otwarte – czytamy na oficjalnej stronie Irlandii (https://www.ireland.ie).
W Irlandii uważa się, że brak zielonego stroju w tym dniu przynosi pecha. Kolor zielony ma również znaczenie polityczne i religijne – jest jednym z trzech kolorów flagi Irlandii (obok białego i pomarańczowego) i symbolizuje katolicyzm. Kojarzy się też z koniczyną i zielonym krajobrazem kraju.
Tradycyjnym daniem, szczególnie popularnym w USA, jest bekon z kapustą. W Irlandii i wśród emigrantów popularne są także: gulasz irlandzki, soda bread, colcannon i coddle.
Choć kiedyś był to „suchy” dzień (bez alkoholu), dziś święto kojarzy się z piwem Guinness, cydrem lub irlandzką whiskey. Jednym ze zwyczajów jest „drowning the shamrock” – wrzucenie koniczyny do ostatniej szklanki whiskey i wypicie jej podczas toastu.
Święto jest szczególnie popularne w USA jako celebracja kultury irlandzkiej i irlandzko-amerykańskiej. Największa parada odbywa się w Nowym Jorku, a rzeka w Chicago jest barwiona na zielono – tradycja ta sięga 1962 roku. Od 2010 roku znane budowle na całym świecie są podświetlane na zielono – m.in. Koloseum w Rzymie, pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, London Eye, Wielki Mur Chiński, Krzywa Wieża w Pizie, piramidy w Gizie i wieża Eiffla.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.
