Reklama

Oscary królują w wyszukiwarkach. Jeden film zdobył aż sześć złotych statuetek

Aż sześć Oscarów dla filmu "Jedna bitwa po drugiej", w tym trzeci Oscar Seanna Penna, a także Oscar dla Polaka za najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego "The Girl Who Cried Pearls".

Publikacja: 16.03.2026 13:03

Foto: Bloomberg

Aleksandra Ptak-Iglewska

Oscary królują w wyszukiwarkach. Hasło "oscar winners 2026" w samych Stanach Zjednoczonych ma ponad 2 mln wyszukiwań, w Polsce wyniki najważniejszej nagrody w przemyśle filmowym również przyciągają uwagę i są na ścieżce rosnącej. Dane z Google Trends wskazują na imponujący, coroczny wzrost zainteresowania wyszukiwaniem podczas ceremonii.

Jakie filmy zostały nagrodzone w tegorocznej uroczystości? Główną nagrodę dla najlepszego filmu wygrał film Paula Andersona "Jedna bitwa po drugiej" – który zdobył też złotą statuetkę dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz adaptowany. Dwa Oscary dla jednego reżysera za ten sam film i kolejny za samo dzieło! Kolejnego Oscara "Jedna bitwa po drugiej" zdobył dla Seanna Penna, najlepszego aktora drugoplanowego, i dla Cassandry Kulukundis za najlepszy casting do filmu "Jedna bitwa po drugiej" oraz za montaż dla Andy'ego Jurgensena.

Czytaj więcej

Najwięksi zwycięzcy oscarowej gali - ekipa filmu „Jedna bitwa po drugiej"
Film
Oscary rozdane. Do kogo trafiły najważniejsze statuetki?

Oscara dla najlepszego scenariusza zdobył Ryan Coogler za film "Grzesznicy". Zdjęcia do tego filmu przyniosły Oscara operatorce Autumn Durald Arkapaw.

Za najlepszą aktorkę pierwszoplanową została uznana Jessie Buckley w filmie "Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao. Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został Michael B. Jordan za "Grzeszników". Film "Zniknięcia" przyniósł statuetkę Amy Madigan dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Reklama
Reklama

Kategoria, na którą czeka cały świat, to oczywiście – najlepszy film międzynarodowy. W tym roku nagrodę zdobyła "Wartość sentymentalna", w reżyserii Joachima Triera. Najlepszy pełnometrażowy film animowany to z kolei "K-popowe łowczynie demonów", a polski akcent znalazł się w nagrodzie dla najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego, "The Girl Who Cried Pearls" – w reż. Chrisa Lavisa, Macieja Szczerbowskiego. Za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny został uznany film o Rosji, "Pan Nikt kontra Putin", nagrodzony krótkometrażowy film dokumentalny to "Wszystkie puste pokoje", a wyróżniony Oscarem krótkometrażowy film aktorski to – "Śpiewacy".

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama