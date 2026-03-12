Hakerzy z Iranu sparaliżowali giganta z USA. Odwet za atak na szkołę Minab

Firma Stryker, która zatrudnia 56 tys. osób w 61 krajach, musiała poinformować Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), bo atak spowodował zakłócenia i ograniczenia dostępu do niektórych systemów. Zakłócenia są na tyle poważne, że nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.

Reklama Reklama

Temat ataku jest jednym z głównych haseł wyszukiwanych obecnie przez internautów, co widać wyraźnie w Google Trends. W USA hasło „Stryker” znalazło się nawet na pierwszym miejscu.

Dramatyczne dla Strykera skutki ataku

Jak informuje agencja Reuters, w wyniku ataku, który rozpoczął się w środę po północy, dostęp do sieci straciło ok. 4 tys. pracowników, a urządzenia z systemem Windows, w tym telefony komórkowe, laptopy i inne skonfigurowane z systemami Strykera – zostały wyczyszczone. Logo grupy hakerów Handala pojawiało się na stronach logowania Strykera, gdy pracownicy i kontrahenci próbowali się logować.

W efekcie ataku akcje Strykera spadły o co najmniej 6 proc. w środę do 345 dol. Na tak niskim poziomie były ostatni raz przed rokiem w kwietniu, zaraz po rozpoczęciu wojny celnej przez Donalda Trumpa. Biały Dom informuje o monitorowaniu zagrożeń cybernetycznych ze strony Iranu.