Iran zapowiada zabicie izraelskiego premiera Netanjahu. „Jeśli wciąż żyje”

„Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przysięga ścigać i zabić zabójcę dzieci Netanjahu, jeśli wciąż żyje” – podała irańska agencja Islamic Republic News Agency w serwisie X. Pojawiły się już kolejny raz pogłoski, że Netanjahu zginął lub został ranny w irańskim ataku rakietowym. Premier Izraela nie pojawia się publicznie, ale jego przedstawiciele stanowczo zaprzeczyli tym „plotkom”.

Trudno się więc dziwić, że nazwisko izraelskiego premiera znalazło się w czołówce zyskujących w wyszukiwarce Google, zarówno w USA jak i w Polsce – na co wskazuje narzędzie Google Trends.

Iran kontra Izrael: Ataki i groźby

Jak podaje CNBC, Izrael zaatakował w weekend kluczowych członków irańskiego kierownictwa. Armia Izraela poinformowała, że „wyeliminowała” dwóch wysokich rangą irańskich oficerów wywiadu z dowództwa kryzysowego „Khatam al-Anbiya”, a także uderzyła w główne centrum badawcze Iranian Space Agency oraz fabrykę produkującą systemy obrony przeciwlotniczej.

Iran kontynuował z kolei działania odwetowe w regionie. Izraelskie służby ratunkowe poinformowały o „niedawnym ostrzale rakietowym” skierowanym w centralny Izrael, jednak według dostępnych informacji nikt nie został ranny.