Ostrzeżenia IMGW przed mrozem i śniegiem. Meteorolodzy wskazali datę „drugiego uderzenia”

Mróz nawet do -20 stopni Celsjusza i opady śniegu w wielu miejscach kraju pozostaną z nami jeszcze przez dłuższy czas. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych część szkół zmuszonych jest odwoływać zajęcia. Sytuacja pogodowa budzi duże zainteresowanie Polaków.

Publikacja: 08.01.2026 10:13

Kiedy pojawi się ocieplenie? Najnowsze prognozy nie pozostawiają złudzeń

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia przed silnym mrozem i opadami śniegu dla kilku województw. W kolejnych dniach również prognozowane są zagrożenia meteorologiczne. Według najnowszych prognoz pogody ocieplenie nie przyjdzie szybko.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Do kiedy potrwają mrozy?

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed silnym mrozem od -25 do -15 stopni obowiązujące do piątku rano wydano dla: części Warmii i Mazur obejmującej Olsztyn i okoliczne powiaty, północnych powiatów Mazowsza, północno-zachodnich powiatów woj. podlaskiego oraz wschodnich powiatów województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.  Do piątku rano obowiązują także ostrzeżenia dla przygranicznych powiatów Dolnego Śląska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano natomiast dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Zagrożenie silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu prognozowane jest również w kolejnych dniach w wielu częściach kraju.

Jak wynika z prognozy 10-dniowej, do soboty temperatury w dzień mogą dochodzić do -13 stopni, a w nocy nawet do -19 stopni. Najchłodniej ma być w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę, poniedziałek i wtorek w dzień temperatura będzie od 1 stopnia nad morzem do -9 na wschodzie i zachodzie kraju.

W środę znów zrobi się mroźniej. Temperatura w dzień może spaść do -12 stopni na Podkarpaciu, a w nocy na Mazowszu i południowym wschodzie termometry mogą pokazać nawet -19 stopni. Dopiero od czwartku 15 stycznia ma nadejść ocieplenie. Na południu i zachodzie kraju mogą pojawić się temperatury w granicach 3–4 stopni. Opady śniegu mogą utrzymywać się do środy 14 stycznia.

Zima daje się we znaki. Pogoda tematem numer jeden

Jak wynika z analiz Google Trends, informacje dotyczące pogody są dziś jednym z najczęściej wyszukiwanych tematów w sieci. W ostatnich dniach zainteresowanie sytuacją pogodową znów wyraźnie wzrosło. Jakich informacji szukamy najczęściej?

Internauci często wpisują w wyszukiwarce takie hasła, jak mróz, pogoda lub śnieg i związane z nimi pytania: m.in. „do kiedy mróz w Polsce?”, a także o „największy mróz w Polsce”, „krem na mróz” oraz „czy mróz zabija wirusy?”. Osoby zainteresowane pogodą często wpisują również takie frazy, jak: „pogoda jutro” czy „pogoda długoterminowa”, a także szukają prognoz dla konkretnych lokalizacji np. pogoda Kraków, Warszawa lub Zakopane. Padają również pytania dotyczące opadów śniegu np. „kiedy śnieg” lub „pogoda śnieg”.

Szkoły w trybie zdalnym?

Duże zainteresowanie wśród internautów budzą także odwoływane lekcje w szkołach. Informacji o tym, że niektóre szkoły zawieszają zajęcia z powodu trudnych warunków pogodowych szukano szczególnie dziś, gdy wielu uczniów wracało do nauki po świątecznej przerwie.

Informację o zamknięciu szkoły i przejściu na naukę w trybie zdalnym podała m.in. gmina Kozłowo na Warmii i Mazurach. „W związku z trudną sytuacją pogodową, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 7, 8 i 9 stycznia zajęcia lekcyjne w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie będą się odbywały w trybie zdalnym” – podano w poniedziałek w komunikacie.

Decyzje o ewentualnym odwołaniu zajęć podejmuje dyrekcja szkoły za zgodą organu prowadzącego. Może to zrobić na przykład z powodu temperatury poniżej -15 stopni czy braku możliwości zapewnienia temperatury co najmniej 18 stopni w placówce.

Źródło: rp.pl

Prognoza pogody pogoda zima Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
