Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia przed silnym mrozem i opadami śniegu dla kilku województw. W kolejnych dniach również prognozowane są zagrożenia meteorologiczne. Według najnowszych prognoz pogody ocieplenie nie przyjdzie szybko.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Do kiedy potrwają mrozy?

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed silnym mrozem od -25 do -15 stopni obowiązujące do piątku rano wydano dla: części Warmii i Mazur obejmującej Olsztyn i okoliczne powiaty, północnych powiatów Mazowsza, północno-zachodnich powiatów woj. podlaskiego oraz wschodnich powiatów województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Do piątku rano obowiązują także ostrzeżenia dla przygranicznych powiatów Dolnego Śląska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano natomiast dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Zagrożenie silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu prognozowane jest również w kolejnych dniach w wielu częściach kraju.

Jak wynika z prognozy 10-dniowej, do soboty temperatury w dzień mogą dochodzić do -13 stopni, a w nocy nawet do -19 stopni. Najchłodniej ma być w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę, poniedziałek i wtorek w dzień temperatura będzie od 1 stopnia nad morzem do -9 na wschodzie i zachodzie kraju.

W środę znów zrobi się mroźniej. Temperatura w dzień może spaść do -12 stopni na Podkarpaciu, a w nocy na Mazowszu i południowym wschodzie termometry mogą pokazać nawet -19 stopni. Dopiero od czwartku 15 stycznia ma nadejść ocieplenie. Na południu i zachodzie kraju mogą pojawić się temperatury w granicach 3–4 stopni. Opady śniegu mogą utrzymywać się do środy 14 stycznia.