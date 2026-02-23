Reklama

Kim był „El Mencho”? Historia najgroźniejszego bossa narkotykowego w Meksyku

Były policjant, Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, był budzącym strach meksykańskim baronem narkotykowym, jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Zginął w operacji służb bezpieczeństwa Meksyku.

Publikacja: 23.02.2026 12:06

Najpotężniejszy baron narkotykowy zginął w niedzielę w Meksyku

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Zginął podczas operacji przeprowadzonej o świcie w niedzielę w stanie Jalisco w środkowo-zachodniej części Meksyku. Amerykanie potwierdzili, że pomogli w całej operacji, udzielając „wsparcia wywiadowczego”. USA wcześniej wyznaczyły nagrodę w wysokości 15 mln dol. za informacje prowadzące do jego aresztowania. Po atakach na łodzie przemytników w styczniu prezydent Donald Trump zapowiedział przeniesienie walki z kartelami „na ląd”.

Zabicie barona narkotykowego przykuło uwagę internautów. Według Google Trends, narzędzia firmy Google, w USA wyszukiwano hasło „Mencho” aż 2 mln razy, co oznacza skok o 1000 proc. O ile w USA jest to w poniedziałek najpopularniejsze hasło w wyszukiwarce, to w Polsce znajduje się również wysoko, zajmując drugą pozycję.

Od policjanta do narkotykowego bossa

Przestępca, który założył Kartel Nowej Generacji z Jalisco (CJNG), przez lata pozostawał nieuchwytny. Uznawano go za najpotężniejszego bossa kartelowego w Meksyku od czasu aresztowania w ubiegłej dekadzie przywódcy kartelu z Sinaloi, Joaquína „El Chapo” Guzmána.

Urodzony w lipcu 1966 r. w zachodnim stanie Michoacán, wychował się w skrajnej biedzie i już w piątej klasie zakończył edukację szkolną, by pilnować plantacji marihuany. W latach 90. przeniósł się do USA i – według amerykańskiej DEA – prowadził handel narkotykami. W 1994 r. został skazany w Kalifornii za dystrybucję heroiny i spędził trzy lata w amerykańskim więzieniu.

Jak podaje CNN, po powrocie do Meksyku pracował jako policjant w stanie Jalisco, lecz szybko wrócił do działalności przestępczej, korzystając z wiedzy i kontaktów pozyskanych w policji. Zanim zbudował wpływy w świecie narkobiznesu i stanął na czele jednego z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych imperiów przestępczych w kraju, był szefem płatnych zabójców w Kartelu Milenio, a następnie odpowiadał za bezpieczeństwo w słynnym Kartelu z Sinaloi Guzmána. Założył CJNG w ubiegłej dekadzie na bazie z resztek kartelu Milenio po aresztowaniu jego lidera Óscara Nawy Valencii w 2009 r. Oseguera budował nową strukturę wspólnie z Abigaelem Gonzálezem Valencią, liderem Los Cuinis – rodzinnego kartelu z Michoacán, który pełnił funkcję finansowego i logistycznego zaplecza CJNG oraz nadzorował rozbudowaną sieć prania pieniędzy. Duże wpływy w nowej organizacji Oseguera uzyskał dzięki małżeństwu z Rosalindą González Valencią, siostrą Abigaela.

Foto: Reuters

CJNG szybko rozszerzył swoje wpływy w Meksyku i stał się kluczowym graczem w globalnym handlu narkotykami. Departament Stanu USA określa organizację jako wyjątkowo brutalną – odpowiedzialną za zamachy na meksykańskich urzędników, zabójstwa rywali oraz funkcjonariuszy służb.

W maju 2015 r. kartel zademonstrował swoją siłę ognia, blokując drogi w kilku miastach i zestrzeliwując wojskowy śmigłowiec. W starciach zginęło trzech żołnierzy. Rok później gang porwał syna „El Chapo” Guzmána z restauracji w Puerto Vallarta; został on uwolniony po tygodniu. Kartel jako pierwszy wprowadził drony z materiałami wybuchowymi. Poszukiwany w Meksyku i USA, „El Mencho” ukrywał się bardzo zręcznie – istnieje zaledwie kilka jego fotografii.

El Mencho znany był z tego, że nie tylko walczy z konkurencją, ale robi to w sposób niezwykle widowiskowy i okrutny, nagrywając egzekucje i publikując je w sieci. Jednocześnie CJNG starala się budować wizerunek "obrońców ludu", rozdając paczki z jedzeniem i prezentami w biedniejszych regionach Meksyku podczas świąt lub pandemi

Z raportów wywiadu wynika, że El Mencho chorował na niewydolność nerek. Aby uniknąć ryzyka związanego z leczeniem w publicznych placówkach lub prywatnych klinikach, gdzie mógłby zostać rozpoznany, kazał wybudować własny, doskonale wyposażony szpital w górach stanu Jalisco.

Co śmierć El Mencho oznacza dla kartelu i Meksyku?

CJNG jest silnie zaangażowany w produkcję i przemyt metamfetaminy oraz fentanylu. Według władz USA utrzymuje powiązania z dostawcami surowców w Chinach i kontroluje porty morskie wykorzystywane do importu substancji.

DEA określa kartel jako kluczowego dostawcę nielegalnego fentanylu do USA, generującego miliardy dolarów zysków, a także jednego z głównych dostawców kokainy. Organizacja ma kontakty w ponad 40 krajach, w obu Amerykach, a także w Australii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. W lutym 2025 r. USA uznały CJNG za organizację terrorystyczną.

Śmierć „El Mencho” wywołała chaos w kraju i ataki odwetowe, ale nie musi oznaczać końca miliardowego biznesu. Według DEA kartel działa jak franczyza, a – jak wskazuje meksykański analityk Eduardo Guerrero – składa się z około 90 organizacji.

Dotychczasowe próby eliminowania bossów kartelowych przez meksykańskie służby, wspierane przez USA, pokazały, że na miejsce jednego przywódcy szybko pojawiają się kolejni, a przemyt narkotyków trwa nadal.

