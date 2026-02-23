Niespodziewane odkrycie programisty. Te urządzenia mogły podglądać i podsłuchiwać

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zagrożenia dla prywatności mogą stwarzać luki w zabezpieczeniach robotów sprzątających?

W jaki sposób odkrycie programisty ujawniło globalną lukę w systemach bezpieczeństwa urządzeń DJI?

Jakie dane są zbierane przez model DJI Romo i jakie są potencjalne ryzyka z tym związane?

Podczas tworzenia własnej aplikacji do zdalnego sterowania robotem sprzątającym za pomocą joysticka Sammy Azdoufal – specjalista od AI z Barcelony – skorzystał z asystenta kodowania opartego na AI, aby odtworzyć sposób, w jaki robot komunikuje się z chmurowymi serwerami DJI. Wkrótce odkrył jednak, że te same dane uwierzytelniające, które pozwalały mu podglądać i kontrolować jego własne urządzenie, dawały także dostęp do transmisji na żywo z kamer, dźwięku z mikrofonów, map oraz danych o stanie pracy niemal 7 tys. innych odkurzaczy w 24 krajach na całym świecie.

Reklama Reklama

Odkrycie, które ujawniło globalną lukę w zabezpieczeniach

Luka w zabezpieczeniach systemu sprawiła, że cała armia podłączonych do internetu robotów mogłaby – w niepowołanych rękach – stać się narzędziem inwigilacji, bez wiedzy ich właścicieli.

Na szczęście Azdoufal nie zdecydował się tego wykorzystać. Zamiast tego przekazał swoje ustalenia redakcji „The Verge”, która szybko skontaktowała się z DJI, informując o błędzie. DJI przekazało magazynowi „Popular Science”, że problem został „rozwiązany”, jednak całe zdarzenie jest potwierdzeniem ostrzeżeń ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy od dawna zwracają uwagę, że roboty podłączone do internetu i inne urządzenia typu smart home są atrakcyjnym celem dla hakerów. Wraz z rosnącą popularnością domowych robotów (w tym nowszych, bardziej interaktywnych modeli humanoidalnych) podobne luki mogą być coraz trudniejsze do wykrycia.