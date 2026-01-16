Co skrywa Grenlandia? Największa wyspa świata przyciąga uwagę nie tylko największych mocarstw

Grenlandia jest autonomicznym terytorium Danii. Geograficznie należy do Ameryki Północnej. Ta skuta lodem, największa wyspa świata ma strategiczne znaczenie geopolityczne.

Grenlandia w centrum zainteresowania internautów. O co pytają najczęściej?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie Grenlandią wśród internautów zaczęło gwałtownie rosnąć w pierwszych dniach stycznia i od tego czasu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Internauci interesują się Grenlandią w kontekście sugestii Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii. Najczęściej poszukiwane są informacje dotyczące jej aktualnej sytuacji. W ostatnim czasie w wyszukiwarce wpisywane są głównie takie frazy, jak: „USA Grenlandia”, „Grenlandia Trump”, „Dania Grenlandia”.

Coraz więcej osób szuka także wiadomości dotyczących położenia i warunków panujących na Grenlandii. Bardzo często wyszukiwane są hasła takie, jak „mapa świata Grenlandia”, „Grenlandia pogoda”, „Grenlandia złoża” czy „ilu mieszkańców ma Grenlandia”.