Reklama

Co skrywa Grenlandia? Największa wyspa świata przyciąga uwagę nie tylko największych mocarstw

Grenlandia znalazła się w ostatnim czasie w centrum uwagi. Jej sytuacji z coraz większym zainteresowaniem przyglądają się również Polacy. O co najczęściej pytają internauci?

Publikacja: 16.01.2026 20:13

Grenlandia budzi coraz większe zainteresowanie

Grenlandia budzi coraz większe zainteresowanie

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Grenlandia jest autonomicznym terytorium Danii. Geograficznie należy do Ameryki Północnej. Ta skuta lodem, największa wyspa świata ma strategiczne znaczenie geopolityczne.

Grenlandia w centrum zainteresowania internautów. O co pytają najczęściej?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie Grenlandią wśród internautów zaczęło gwałtownie rosnąć w pierwszych dniach stycznia i od tego czasu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Internauci interesują się Grenlandią w kontekście sugestii Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii. Najczęściej poszukiwane są informacje dotyczące jej aktualnej sytuacji. W ostatnim czasie w wyszukiwarce wpisywane są głównie takie frazy, jak: „USA Grenlandia”, „Grenlandia Trump”, „Dania Grenlandia”.

Coraz więcej osób szuka także wiadomości dotyczących położenia i warunków panujących na Grenlandii. Bardzo często wyszukiwane są hasła takie, jak „mapa świata Grenlandia”, „Grenlandia pogoda”, „Grenlandia złoża” czy „ilu mieszkańców ma Grenlandia”.

Czytaj więcej

Samolot Królewskich Duńskich Sił Powietrznych z personelem wojskowym ląduje na lotnisku Nuuk na Gren
Polityka
Europa wysyła wojsko na Grenlandię. Dania planuje stałą obecność NATO
Reklama
Reklama

Spór o Grenlandię. Jaka będzie jej przyszłość?

Obawy dotyczące zamiarów Donalda Trumpa wobec Grenlandii odnowiła interwencja militarna USA w Wenezueli, podczas której pojmano przywódcę kraju Nicolasa Maduro. Pojawiły się pytania dotyczące możliwości użycia siły wobec Grenlandii. Na początku stycznia Donald Trump ponownie stwierdził, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, ze względu na zagrożenie ze strony Rosji i Chin. Według niego Dania nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa w tym regionie. Prezydent USA wielokrotnie kpił z możliwości obronnych wyspy. „Wiecie, z czego składa się ich obrona? Z dwóch psich zaprzęgów. Wiedzieliście o tym??” – powiedział Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami.

Sugestie Trumpa dotyczące chęci przejęcia Grenlandii spotkały się z ostrym sprzeciwem zarówno ze strony przedstawicieli Grenlandii, jak i władz Danii. „Nie jesteśmy przedmiotem w retoryce wielkich mocarstw. Jesteśmy narodem, państwem i demokracją” – podkreślił premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA na temat przyszłości Grenlandii. Rozmowy nie przyniosły kompromisu. „Nie udało się zmienić stanowiska USA. Wciąż mamy fundamentalny spór, dlatego będziemy kontynuować rozmowy" – powiedział minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen. Donald Trump podsumował natomiast rozmowy słowami, że „coś uda się ustalić” w sprawie Grenlandii.

Jak poinformowały władze Danii i Grenlandii, wojska Danii oraz państw NATO zwiększają obecność na Grenlandii. Do udziału we wspólnych ćwiczeniach swoich żołnierzy oddelegowały już Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia.

Czytaj więcej

Ministrowie spraw zagranicznych Grenlandii - Vivian Motzfeldt i Danii - Lars Løkke Rasmussen
Polityka
Po spotkaniu w Waszyngtonie. Czy Europa może obronić Grenlandię

Grenlandia. Garść faktów

Grenlandia jest największą wyspą świata, niebędącą jednocześnie kontynentem. Jej powierzchnia wynosi 2 166 086 km kw. Leży na styku Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlantyckiego. Geograficznie jest częścią Ameryki Północnej, a politycznie stanowi autonomiczną część Królestwa Danii.

Reklama
Reklama

Około 80 proc. powierzchni wyspy pokrywa stała pokrywa lodowa tzw. lądolód grenlandzki. Jedynie wąski pas wybrzeża o szerokości około 15–150 km jest wolny od lodu i nadaje się do zamieszkania. Populacja Grenlandii wynosi około 56 700 osób.

Na wyspie panuje klimat polarny i subpolarny. Zimą w głębi lądu temperatury spadają nawet poniżej -50 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu wynoszą średnio od -10 do -25 stopni. Lato jest krótkie i chłodne, średnie temperatury na wybrzeżu oscylują wokół 5–10 stopni. W ostatnich latach notuje się jednak anomalie przekraczające 20 stopni.

Grenlandia jest bogata w złoża metali szlachetnych i surowców energetycznych, co budzi zainteresowanie światowych mocarstw. Na jej terenie występują m.in. zasoby złota, platyny, miedzi, cynku i rud żelaza, a także uranu i potencjalne ogromne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem morskim.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dania Donald Trump USA Grenlandia
Już po ostatnim sezonie „Stranger Things”, ale zainteresowanie serialem i jego bohaterami nie słabni
IT
Szał na „Stranger Things” nie słabnie. Jest teatr, będą kolejne produkcje
KSC: rok zamiast pół roku. Najpierw ponadpartyjny kompromis, potem spór o dostawcę wysokiego ryzyka
IT
KSC: rok zamiast pół roku. Najpierw ponadpartyjny kompromis, potem spór o dostawcę wysokiego ryzyka
Kiedy pojawi się ocieplenie? Najnowsze prognozy nie pozostawiają złudzeń
IT
Ostrzeżenia IMGW przed mrozem i śniegiem. Meteorolodzy wskazali datę „drugiego uderzenia”
Polacy coraz częściej szukają w sieci informacji na temat ferii zimowych 2026
IT
Ferie zimowe 2026 w nowej odsłonie. Ważna zmiana w harmonogramie
TikTok mógł nie wdrożyć adekwatnych mechanizmów moderacji treści generowanych przez AI ani skuteczny
IT
„Prawilne Polki” pod lupą Brukseli. Rząd uderza w TikToka za propagandę Polexitu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama