Co skrywa Grenlandia? Największa wyspa świata przyciąga uwagę nie tylko największych mocarstw

Grenlandia budzi coraz większe zainteresowanie
Grenlandia jest autonomicznym terytorium Danii. Geograficznie należy do Ameryki Północnej. Ta skuta lodem, największa wyspa świata ma strategiczne znaczenie geopolityczne.
Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie Grenlandią wśród internautów zaczęło gwałtownie rosnąć w pierwszych dniach stycznia i od tego czasu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
Internauci interesują się Grenlandią w kontekście sugestii Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii. Najczęściej poszukiwane są informacje dotyczące jej aktualnej sytuacji. W ostatnim czasie w wyszukiwarce wpisywane są głównie takie frazy, jak: „USA Grenlandia”, „Grenlandia Trump”, „Dania Grenlandia”.
Coraz więcej osób szuka także wiadomości dotyczących położenia i warunków panujących na Grenlandii. Bardzo często wyszukiwane są hasła takie, jak „mapa świata Grenlandia”, „Grenlandia pogoda”, „Grenlandia złoża” czy „ilu mieszkańców ma Grenlandia”.
Obawy dotyczące zamiarów Donalda Trumpa wobec Grenlandii odnowiła interwencja militarna USA w Wenezueli, podczas której pojmano przywódcę kraju Nicolasa Maduro. Pojawiły się pytania dotyczące możliwości użycia siły wobec Grenlandii. Na początku stycznia Donald Trump ponownie stwierdził, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, ze względu na zagrożenie ze strony Rosji i Chin. Według niego Dania nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa w tym regionie. Prezydent USA wielokrotnie kpił z możliwości obronnych wyspy. „Wiecie, z czego składa się ich obrona? Z dwóch psich zaprzęgów. Wiedzieliście o tym??” – powiedział Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami.
Sugestie Trumpa dotyczące chęci przejęcia Grenlandii spotkały się z ostrym sprzeciwem zarówno ze strony przedstawicieli Grenlandii, jak i władz Danii. „Nie jesteśmy przedmiotem w retoryce wielkich mocarstw. Jesteśmy narodem, państwem i demokracją” – podkreślił premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.
W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA na temat przyszłości Grenlandii. Rozmowy nie przyniosły kompromisu. „Nie udało się zmienić stanowiska USA. Wciąż mamy fundamentalny spór, dlatego będziemy kontynuować rozmowy" – powiedział minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen. Donald Trump podsumował natomiast rozmowy słowami, że „coś uda się ustalić” w sprawie Grenlandii.
Jak poinformowały władze Danii i Grenlandii, wojska Danii oraz państw NATO zwiększają obecność na Grenlandii. Do udziału we wspólnych ćwiczeniach swoich żołnierzy oddelegowały już Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia.
Grenlandia jest największą wyspą świata, niebędącą jednocześnie kontynentem. Jej powierzchnia wynosi 2 166 086 km kw. Leży na styku Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlantyckiego. Geograficznie jest częścią Ameryki Północnej, a politycznie stanowi autonomiczną część Królestwa Danii.
Około 80 proc. powierzchni wyspy pokrywa stała pokrywa lodowa tzw. lądolód grenlandzki. Jedynie wąski pas wybrzeża o szerokości około 15–150 km jest wolny od lodu i nadaje się do zamieszkania. Populacja Grenlandii wynosi około 56 700 osób.
Na wyspie panuje klimat polarny i subpolarny. Zimą w głębi lądu temperatury spadają nawet poniżej -50 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu wynoszą średnio od -10 do -25 stopni. Lato jest krótkie i chłodne, średnie temperatury na wybrzeżu oscylują wokół 5–10 stopni. W ostatnich latach notuje się jednak anomalie przekraczające 20 stopni.
Grenlandia jest bogata w złoża metali szlachetnych i surowców energetycznych, co budzi zainteresowanie światowych mocarstw. Na jej terenie występują m.in. zasoby złota, platyny, miedzi, cynku i rud żelaza, a także uranu i potencjalne ogromne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem morskim.
