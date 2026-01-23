Z zimowej aury cieszy się część osób, zwłaszcza tych przebywających na feriach. Końca zimy wypatrują natomiast z niecierpliwością ci, którzy nie przepadają za chłodem. Zarówno jedni, jak i drudzy śledzą prognozy i sprawdzają, czy pojawiają się w nich opady śniegu. Zainteresowanie tymi ostatnimi wyraźnie widać w sieci.

Internauci szukają informacji o opadach śniegu

Fraza „opady śniegu” w ciągu ostatniego tygodnia, jak wynika z analiz Google Trends, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich internautów. W tym czasie pierwszy wyraźny wzrost liczby wyszukiwań tego hasła zaobserwować można było w sobotę 17 stycznia we wczesnych godzinach wieczornych, co mogło mieć związek z pojawiającymi się wówczas zapowiedziami nadchodzącej nad niektóre rejony Polski fali silnych mrozów, a także – opadów śniegu.

W niedzielę 18 stycznia zainteresowanie przedmiotową frazą odrobinę spadło, jednak nie trwało to długo. Już w nocy ze środy na czwartek (z 21 na 22 stycznia) liczba wyszukiwań hasła „opady śniegu” ponownie wzrosła i – po spadku w ciągu dnia w czwartek – nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Internauci zainteresowani tematem opadów śniegu często wpisują do wyszukiwarki – jak pokazują analizy Google Trends – także hasła „prognoza pogody opady śniegu” oraz „pogoda opady śniegu”.