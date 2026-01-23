Aktualizacja: 23.01.2026 21:33 Publikacja: 23.01.2026 21:02
W najnowszej prognozie pogody IMGW pojawiają się ponownie opady śniegu
Z zimowej aury cieszy się część osób, zwłaszcza tych przebywających na feriach. Końca zimy wypatrują natomiast z niecierpliwością ci, którzy nie przepadają za chłodem. Zarówno jedni, jak i drudzy śledzą prognozy i sprawdzają, czy pojawiają się w nich opady śniegu. Zainteresowanie tymi ostatnimi wyraźnie widać w sieci.
Fraza „opady śniegu” w ciągu ostatniego tygodnia, jak wynika z analiz Google Trends, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich internautów. W tym czasie pierwszy wyraźny wzrost liczby wyszukiwań tego hasła zaobserwować można było w sobotę 17 stycznia we wczesnych godzinach wieczornych, co mogło mieć związek z pojawiającymi się wówczas zapowiedziami nadchodzącej nad niektóre rejony Polski fali silnych mrozów, a także – opadów śniegu.
W niedzielę 18 stycznia zainteresowanie przedmiotową frazą odrobinę spadło, jednak nie trwało to długo. Już w nocy ze środy na czwartek (z 21 na 22 stycznia) liczba wyszukiwań hasła „opady śniegu” ponownie wzrosła i – po spadku w ciągu dnia w czwartek – nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
Internauci zainteresowani tematem opadów śniegu często wpisują do wyszukiwarki – jak pokazują analizy Google Trends – także hasła „prognoza pogody opady śniegu” oraz „pogoda opady śniegu”.
Jak wynika z najnowszej prognozy pogody na najbliższe dni przedstawionej przez IMGW, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu nadal będą nam towarzyszyć.
W piątek 23 stycznia padać nie będzie jedynie w zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze zapowiadane są niewielkie opady śniegu, a w północnej części Małopolski – deszczu ze śniegiem. Najwięcej śniegu przybyć ma w województwie świętokrzyskim.
W sobotę niewielkie opady wystąpią już w całej Polsce. Nieco większych opadów spodziewać mogą się jedynie mieszkańcy południowego wschodu. Na północy i w centrum będą to opady śniegu, a w pozostałej części – deszczu ze śniegiem i deszczu.
W niedzielę 25 stycznia niewielkie opady śniegu wystąpić mogą już tylko na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Ponadto w północnej części kraju – deszcz ze śniegiem, a w południowej – deszcz. Na dosyć duże opady przygotować powinni się mieszkańcy południowego zachodu.
Sporo śniegu spaść może w poniedziałek w północnej części województwa lubuskiego. Poza tym na całym północno-zachodnim obszarze kraju prognozowane są dosyć duże opady deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach wystąpić mogą niewielkie opady deszczu.
W prognozie pogody na najbliższe dni widać stopniowe, chociaż niewielkie, ocieplenie. W piątek średnia temperatura powietrza mieścić ma się w przedziale od -9 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do -1 stopnia Celsjusza na krańcach południowych.
W sobotę i w niedzielę nadal najchłodniej będzie na północnym-wschodzie, gdzie średnia temperatura mieścić się będzie w przedziale od -10 do -8 stopni Celsjusza. W tych dniach w południowej – najcieplejszej wówczas – części Polski będzie średnio od -2 do 2 stopni Celsjusza.
W poniedziałek 26 stycznia w całym kraju zrobi się już zdecydowanie cieplej. Jedynie miejscami na północy prognozowana jest średnia temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza (-1 stopień Celsjusza).
