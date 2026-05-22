Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rozwój komputerów kwantowych stanowi realne zagrożenie dla obecnych standardów szyfrowania danych.

Na czym polega strategia ataku „zbierz teraz, odszyfruj później” i dlaczego jest tak niebezpieczna.

Jak działa kryptografia postkwantowa zintegrowana bezpośrednio z dyskami twardymi w celu ochrony informacji.

Dlaczego zabezpieczenie danych na poziomie infrastruktury staje się kluczowe dla firm rozwijających AI.

Nowe dyski – zdaniem Western Digital integrują zatwierdzoną przez NIST kryptografię postkwantową, a rozwiązanie stanowi opcję na rozwój systemów danych ery sztucznej inteligencji. Dyski zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed zagrożeniami typu „zbierz teraz, odszyfruj później” oraz atakami na poziomie oprogramowania układowego.

Dyski gotowe na erę komputerów kwantowych

Urządzenia Ultrastar DC HC6100 UltraSMR z obsługą PQC są obecnie testowane przez wielu klientów w dużej skali, ponieważ przedsiębiorstwa przygotowują się na długoterminowe zagrożenia kryptograficzne związane z przyszłymi komputerami kwantowymi.

– W miarę jak dane AI stają się coraz bardziej wartościowe i trwałe, ich zabezpieczenie na przyszłość nie jest już opcjonalne. Komputery kwantowe reprezentują jedną z najważniejszych transformacji technologicznych naszych czasów i rozwijają się szybciej, niż przewiduje wiele organizacji. Architektury bezpieczeństwa, które chroniły korporacyjne systemy pamięci masowej przez ponad dekadę, będą musiały ewoluować – wyjaśnia w komunikacie dr Xiaodong Che, dyrektor ds. technologii i starszy wiceprezes w firmie WD. – Integracja kryptografii postkwantowej z naszymi dyskami klasy korporacyjnej jest częścią naszego zobowiązania do pomagania klientom w wyprzedzaniu zagrożeń, które już istnieją w postaci ataków HNDL – dodał.

Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących bezpieczeństwa kwantowego, ochrona danych na poziomie infrastruktury staje się podstawowym wymogiem dla przedsiębiorstw opartych na sztucznej inteligencji.

Zdaniem firmy ten poziom ochrony to znaczący krok w kierunku bezpieczeństwa infrastruktury nowej generacji, polegający na zintegrowaniu kryptografii postkwantowej z najnowszymi dyskami twardymi o dużej pojemności.

Systemy danych sztucznej inteligencji generują i przechowują ogromne zbiory danych. Zabezpieczenie tych danych przez dekady, a nie tylko lata, musi być podstawowym wymogiem nowoczesnej infrastruktury.

Nowe systemy pomagają chronić ogromne zbiory, napędzające dzisiejsze innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji przed łamiącymi zabezpieczenia kryptograficzne mocami komputerów kwantowych, których era nadchodzi coraz większymi krokami.

Dane AI wymagają nowej generacji zabzpieczeń

Komputery kwantowe mają niemal nieograniczone możliwości. Maszyny zbudowane w oparciu o prawa fizyki subatomowej mają zyskać moc przetwarzania tak ogromną, że mogą złamać dzisiejsze szyfrowanie w ciągu kilku sekund. Ten sam sprzęt może również przyspieszyć prace nad nowymi lekami, ograniczyć emisje przemysłowe i zmienić kształt globalnych finansów. Przez ostatnie lata sztuczna inteligencja zdominowała nagłówki technologiczne, jednak dziedzina, która może je przyćmić, to właśnie kwanty.

Jeszcze na początku 2025 r. prezes Nvidii Jensen Huang mówił, że powszechne zastosowanie komputerów kwantowych to kwestia nawet dekad, ale opiniami technologicznego guru nie wszyscy się przejęli. Faktem jest, że kwanty są wciąż na etapie prac laboratoryjnych, ponieważ tylko tam możliwe jest ekstremalne chłodzenie. Bez niego maszyny póki co nie są w stanie prawidłowo funkcjonować, choć i tak dla ich twórców głównym problem jest walka z korekcją błędów przy obliczeniach.

W brytyjskim Narodowym Centrum Obliczeń Kwantowych firma Quantum Motion stworzyła pierwszy w branży komputer kwantowy, który został zbudowany w oparciu o standardowe krzemowe układy scalone, które są stosowane w komputerach konwencjonalnych.

Firma WD jest jedną z pierwszych, które wprowadziły kryptografię postkwantową do infrastruktury pamięci masowej, wspierając branżową transformację w kierunku technologii kwantowej.

W miarę jak infrastruktura i obciążenia AI generują i przechowują dane w sposób ciągły, wartość tych zgromadzonych danych rośnie, a wraz z nią pilna potrzeba ich ochrony przed zagrożeniami, które rozwijają się szybciej, niż większość organizacji przewiduje.

Długie cykle życia danych i wydłużone okresy świadczenia usług IT zwiększają podatność na zagrożenia. Infrastruktura pamięci masowej przedsiębiorstw zazwyczaj pozostaje w użyciu przez pięć lat lub dłużej, co może pokrywać się z pojawieniem się komputerów kwantowych o znaczeniu kryptograficznym.