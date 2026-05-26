Takie dane przedstawiono w raporcie, zespołu Dyżurnet.pl, który w ramach NASK przyjmuje i analizuje zgłoszenia związane z treściami nielegalnymi i szkodliwymi dla dzieci i młodzieży. Analitycy i organy ścigania podkreślają, że zamknięte kanały wymiany nielegalnych treści, jak komunikatory internetowe, są jeszcze trudniejsze do przeanalizowania.

– Udostępniamy raport, który jasno pokazuje, że rośnie skala wykorzystania sztucznej inteligencji, by krzywdzić dzieci – mówi Radosław Nielek, dyrektor NASK. – Niestety, do wielu takich przestępstw dochodzi w mediach społecznościowych. Sprawcy wymieniają się tam materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie nieletnich, przekazują sobie instrukcje działania i informacje, jak uwodzić dzieci. W 2025 roku Dyżurnet.pl odnotował ponad 17 tys. zgłoszeń potencjalnie nielegalnych treści.

Przestępcy wykorzystują AI

Coraz więcej z nich dotyczy materiałów, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do rozbierania dzieci w internecie – rok do roku nastąpił tu trzykrotny wzrost. – Jeśli rodzic wrzuci do sieci zdjęcie swojego dziecka, to może się tak zdarzyć, że później twarz tego dziecka może zostać wykorzystana w filmie o charakterze pornograficznym. Dla rodzica, jego dziecka, całej rodziny – to ogromny szok – mówi Martyna Różycka, kierowniczka zespołu Dyżurnet.pl. Jej zdaniem rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na publikowane w sieci wizerunki swoich dzieci i jakie strony odwiedzają. Nawet nastolatkowie powinni mieć ochronę w postaci filtrów rodzicielskich. Dzieci muszą wiedzieć, że mają w rodzicach partnerów, którzy w razie potrzeby zareagują.

Sprawcy używają AI nie tylko do tworzenia treści CSAM (ang. Child Sexual Abuse Material, wcześniej określane jako pornografia dziecięca), ale także do wymiany instrukcji i metod ich generowania. Szczególne zagrożenie stanowią chatboty symulujące relacje emocjonalne i romantyczne z dziećmi. Cyberprzestępcy wykorzystują AI, by skuteczniej uwodzić i manipulować dziećmi w sieci. To szczególnie niebezpieczne, bo przestępcy przekonują swoje ofiary, że udostępnianie im zdjęć to „normalna sytuacja”.

Zdaniem ekspertów AI jest coraz lepsza i niedługo będzie problem z odróżnieniem prawdziwych treści od wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Manipulacja i szantaż

Materiały CSAM nadal stanowią większość zgłaszanych nielegalnych treści. W 2025 roku analitycy zauważyli wyraźny wzrost zgłoszeń dotyczących treści dostępnych wyłącznie w zamkniętych grupach, prywatnych kanałach i szyfrowanych komunikatorach.

Sprawcy coraz częściej wykorzystują hasła, jednorazowe linki, szyfrowanie oraz platformy wymagające autoryzacji użytkownika. Celem jest utrudnienie wykrycia i ograniczenie możliwości szybkiego reagowania przez zespoły monitorujące internet.

W dystrybucji nielegalnych treści dużą rolę odgrywa Telegram. W ciągu roku Dyżurnet.pl otrzymał prawie 600 zgłoszeń dotyczących użytkowników i grup działających na tej platformie. Ponad 440 z nich dotyczyło materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Niemal 20 proc. analizowanych przez zespół Dyżurnet.pl materiałów stanowiły treści wytworzone przez samych nieletnich. Intymne zdjęcia i nagrania trafiają do sieci, gdzie każdy może je powielić i udostępnić. – Nie oceniajmy dzieci, które same udostępniają intymne treści z własnym wizerunkiem, ponieważ musimy pamiętać, że wiele z nich powstaje na skutek manipulacji przez dorosłych albo rówieśników – zaznacza Arkadiusz Michałowski z Dyżurnet.pl. – Samodzielnie nie znaczy dobrowolnie. To także efekt szantażu seksualnego. Te materiały są później rozpowszechniane bez zgody zainteresowanych. To prawdziwe tragedie tysięcy dzieci w Polsce, które prowadzą do wtórnej wiktymizacji dziecka.

Gdzie zgłaszać przestępstwo?

Również NASK korzysta z AI w walce z przestępcami, choćby do priorytetyzacji zgłoszeń, co pomaga skuteczniej reagować odpowiednim służbom.

Opracowany w NASK system APAKT wspiera analityków w klasyfikacji materiałów oraz ogranicza ekspozycję pracowników na drastyczne treści. Jednocześnie eksperci podkreślają, że ostateczne decyzje zawsze podejmuje człowiek.

Nielegalne treści przedstawiające wykorzystanie seksualne dzieci albo zawierające jakiekolwiek znamiona cyberprzemocy należy zgłaszać do Dyżurnet.pl. Można to zrobić za pomocą formularza, który znajduje się na stronie internetowej, a także przy pomocy aplikacji mObywatel poprzez zakładkę Bezpiecznie w sieci.