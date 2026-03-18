Tomasz Stachlewski pokieruje rozwojem technologii Comarchu

W nowej roli CTO pokieruje strategicznym rozwojem technologii w kluczowych liniach produktowych oraz obejmie nadzór nad obszarami badawczo-rozwojowymi związanymi z rozbudową platform i aplikacji biznesowych Comarchu – podała spółka w komunikacie.

W ramach swoich obowiązków Tomasz Stachlewski obejmie nadzór nad zespołami R&D oraz kilkoma jednostkami biznesowymi. Oznacza to zarządzanie jedną z największych struktur technologicznych w Comarch, skupiającą około 700 ekspertów i inżynierów.

Comarch przyspiesza w chmurze i AI

Powołanie CTO jest elementem strategii dalszego rozwoju technologicznego produktów Comarchu oraz zwiększenia spójności procesów badawczo-rozwojowych. Konsolidacja zespołów technologicznych ERP pod jednym liderem ma przyspieszyć rozwój rozwiązań chmurowych, modernizację aplikacji oraz wdrażanie sztucznej inteligencji w systemach biznesowych.

Centralnym punktem misji nowego CTO jest transformacja w kierunku AI, rozumiana dwutorowo. Z jednej strony ma ona na celu wprowadzenie zaawansowanych algorytmów bezpośrednio do funkcjonalności systemów Comarchu, w tym rozwiązań ERP, z których korzystają tysiące klientów. Z drugiej – głęboką zmianę kultury tworzenia oprogramowania w organizacji, gdzie sztuczna inteligencja ma wspierać inżynierów w codziennej pracy.

– Dołączenie Tomasza Stachlewskiego do Comarchu jest przede wszystkim manifestem nowego podejścia do roli technologii w strukturach firmy. Powstanie tak silnie umocowanej pozycji liderskiej w obszarze technologicznym dowodzi, że w Comarchu przywództwo w kodzie i architekturze systemów – w tym kluczowych platform ERP – jest dziś równie istotne jak sukcesy sprzedażowe – podkreśla Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu i dyrektor Sektora ERP w Comarchu.