Tomasz Stachlewski pokieruje rozwojem technologii Comarchu

Tomasz Stachlewski
W nowej roli CTO pokieruje strategicznym rozwojem technologii w kluczowych liniach produktowych oraz obejmie nadzór nad obszarami badawczo-rozwojowymi związanymi z rozbudową platform i aplikacji biznesowych Comarchu – podała spółka w komunikacie.
W ramach swoich obowiązków Tomasz Stachlewski obejmie nadzór nad zespołami R&D oraz kilkoma jednostkami biznesowymi. Oznacza to zarządzanie jedną z największych struktur technologicznych w Comarch, skupiającą około 700 ekspertów i inżynierów.
Powołanie CTO jest elementem strategii dalszego rozwoju technologicznego produktów Comarchu oraz zwiększenia spójności procesów badawczo-rozwojowych. Konsolidacja zespołów technologicznych ERP pod jednym liderem ma przyspieszyć rozwój rozwiązań chmurowych, modernizację aplikacji oraz wdrażanie sztucznej inteligencji w systemach biznesowych.
Centralnym punktem misji nowego CTO jest transformacja w kierunku AI, rozumiana dwutorowo. Z jednej strony ma ona na celu wprowadzenie zaawansowanych algorytmów bezpośrednio do funkcjonalności systemów Comarchu, w tym rozwiązań ERP, z których korzystają tysiące klientów. Z drugiej – głęboką zmianę kultury tworzenia oprogramowania w organizacji, gdzie sztuczna inteligencja ma wspierać inżynierów w codziennej pracy.
– Dołączenie Tomasza Stachlewskiego do Comarchu jest przede wszystkim manifestem nowego podejścia do roli technologii w strukturach firmy. Powstanie tak silnie umocowanej pozycji liderskiej w obszarze technologicznym dowodzi, że w Comarchu przywództwo w kodzie i architekturze systemów – w tym kluczowych platform ERP – jest dziś równie istotne jak sukcesy sprzedażowe – podkreśla Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu i dyrektor Sektora ERP w Comarchu.
Przez ostatnią dekadę Tomasz Stachlewski był związany z Amazon Web Services, gdzie prowadził zespoły techniczne wspierające firmy w Europie Środkowo-Wschodniej w transformacjach cyfrowych opartych na technologiach chmurowych. W ostatnim roku koncentrował się głównie na projektach realizowanych dla klientów na rynku niemieckim.
– Dołączam do Comarchu z ogromną motywacją. Zależy mi, aby wejść w tę rolę z respektem wobec tego, co już zostało zbudowane, ponieważ Comarch to firma z niesamowitą historią rozwoju i budowania eksperckiego podejścia, które przyniosło organizacji dotychczasowy sukces. Długofalowo chciałbym, abyśmy wspólnie upraszczali procesy, standaryzowali je tam, gdzie ma to największy sens, oraz odważniej wykorzystywali AI – zarówno w naszych produktach, jak i w codziennej pracy – podkreślił Tomasz Stachlewski.
To, co kiedyś było świętem religijnym, stało się międzynarodową celebracją Irlandii, jej kultury i historii. Rów...
Aż sześć Oscarów dla filmu "Jedna bitwa po drugiej", w tym trzeci Oscar Seanna Penna, a także Oscar dla Polaka z...
Iran w niedzielę zapowiedział zabicie premiera Benjamin Netanyahu i przekonuje, że jego uderzenia „wymierzone są...
Irańscy hakerzy z grupy Handala przyznali się do ataku na amerykańskiego producenta sprzętu medycznego Stryker....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas