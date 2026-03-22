Na straży cyberbezpieczeństwa. 30-lecie CERT Polska i konferencja SECURE 2026

– Stworzyliśmy w NASK jeden z najbardziej skutecznych i najbardziej profesjonalnych zespołów. Dziś CERT Polska to światowa pierwsza liga. I to jest klucz do sukcesu, bo za technologią zawsze stoją ludzie. To oni są podstawą skutecznej walki z cyberprzestępcami. Zespół ekspertów działającego w NASK CERT Polska nie tylko reaguje na incydenty, ale tworzy też rozwiązania wyróżniające się w skali międzynarodowej, z których korzystają także inne państwa – mówi Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Początkowo zespół liczył 3 osoby, dziś tworzy go ponad 100 ekspertów. Co ciekawe, średnia wieku ekspertów wynosi 30 lat, czyli dokładnie tyle, ile w tym roku kończy CERT Polska.

Na czym polega działalność CERT Polska?

Zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa CERT Polska pełni funkcję jednego z trzech krajowych CSIRT-ów (Computer Security Incident Response Team). Na pierwszej linii obrony stoi zespół analityków i analityczek, odpowiedzialnych za sprawdzanie zgłoszeń kierowanych do CERT Polska i monitorowanie sieci. Do nich należy dodać specjalistów, którzy zajmują się analizą odnotowanych zagrożeń oraz ekspertów, którzy rozkładają cyberataki na części pierwsze w poszukiwaniu tropów prowadzących do ich autorów. Specjalne zespoły badają też podatności, sprawdzają bezpieczeństwo dostępnego oprogramowania, a także tworzą własne do walki z nieuczciwymi praktykami cyberprzestępców.

Foto: CERT Polska

Ważną rolę w działalności zespołu CERT Polska pełni uruchomiona w 2020 r. Lista Ostrzeżeń, czyli publiczny wykaz złośliwych stron internetowych wykorzystywanych do wyłudzania danych i pieniędzy. Wiele z tych witryn podszywa się pod banki, firmy kurierskie czy usługi publiczne, takie jak Profil Zaufany. Tylko w ubiegłym roku dzięki Liście Ostrzeżeń udało się zablokować ponad 140 mln prób wejścia na niebezpieczne strony. Zaś od momentu uruchomienia Listy analitycy wpisali na nią ponad pół miliona domen, z czego przeszło 250 tysięcy w 2025 r.. Dostęp do takich niebezpiecznych stron, dzięki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, jest blokowany.