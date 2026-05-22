Projekt Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK osiągnął kolejny ważny etap. Instytut uzyskał pozwolenie na budowę, co kończy fazę przygotowawczą przedsięwzięcia i otwiera drogę do wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęcia inwestycji.

– Cyberbezpieczeństwo Polski i Polaków jest dziś równie ważne jak fizyczna ochrona naszego kraju – podkreśla Radosław Nielek, dyrektor NASK. Jak wskazuje, skuteczna walka z rosnącą liczbą cyberzagrożeń wymaga nie tylko ekspertów, ale także nowoczesnej infrastruktury.

Nowe centrum ma stać się zapleczem dla rozwoju krajowych kompetencji w zakresie ochrony danych, wykrywania cyberataków oraz bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Laboratoria AI i odzyskiwania danych

Czterokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 7700 mkw będzie siedzibą najważniejszych jednostek odpowiedzialnych za rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Znajdą się w nim m.in. Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, Laboratorium Bezpieczeństwa AI oraz pierwsze w Polsce Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania. Fuzzing to technika wykrywania błędów i luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu poprzez automatyczne wysyłanie do programu ogromnej liczby nieoczekiwanych, losowych lub specjalnie zmodyfikowanych danych wejściowych.

Powstanie także modelowy ośrodek szkoleniowy, który pozwoli rozwijać kompetencje specjalistów oraz prowadzić działania edukacyjne dla administracji, instytucji i przedsiębiorstw. W centrum będą rozwijane technologie umożliwiające szybsze wykrywanie cyberataków, analizę zagrożeń mobilnych oraz wykorzystanie dużych modeli językowych do klasyfikacji i identyfikacji złośliwego oprogramowania.

Cyfrowa tarcza Polski i impuls dla Warszawy

Integralną częścią projektu będzie rozbudowa infrastruktury CSIRT NASK, obejmująca modernizację sieci, serwerów i systemów bezpieczeństwa oraz budowę prywatnej chmury usługowej i obliczeniowej. Ma ona przyspieszyć identyfikację zagrożeń i zwiększyć ochronę kluczowych danych oraz systemów.

Inwestycja będzie miała znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa. Centrum powstanie na warszawskiej Pradze-Północ i ma stać się impulsem rozwojowym dla dzielnicy, przyciągając firmy technologiczne i tworząc nowe miejsca pracy. Projekt wpisuje się w proces przekształcania tej części stolicy w ośrodek nowoczesnych technologii i strategicznych inwestycji państwowych. – Cyberbezpieczeństwo jest priorytetem tego rządu, dlatego inwestujemy w nie miliardy złotych. Ponad 360 mln zł przeznaczone na to Centrum to inwestycja w sprzęt, edukację i szkolenia. To potwierdzenie tego, że wypełniamy konkretami obietnice rządu – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Olszewski.

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027.