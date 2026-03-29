Zakupy można dziś zrobić bez przeszkód w większości sklepów
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakupy można zrobić tylko w kilka niedziel w roku i niekiedy ciężko zapamiętać, kiedy dokładnie wypadają. Dlatego Polacy często szukają tej informacji w sieci.
Pytanie o niedzielę handlową jest jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji w sieci w ten weekend i jednym z dwóch najszybciej zyskujących – wynika z analiz Google Trends, narzędzia firmy Google.
Internauci poszukujący informacji o handlowej niedzieli 2025 najczęściej wpisywali takie frazy jak: „czy dzisiaj jest niedziela handlowa”. Popularnymi hasłami są też „niedziela palmowa” czy „niedziela palmowa 2026”. Bo też święto to wypada w tym roku w niedzielę 29 marca. Niedziela Palmowa (w Polsce zwana też Kwietną lub Wierzbną) jest obchodzona 7 dni przed Wielkanocą, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Niedziela 29 marca jest dniem handlowym. Do kolejnej trzeba poczekać do 26 kwietnia. Pozostałe takie dni to: 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
