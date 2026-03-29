Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakupy można zrobić tylko w kilka niedziel w roku i niekiedy ciężko zapamiętać, kiedy dokładnie wypadają. Dlatego Polacy często szukają tej informacji w sieci.

Niedziela handlowa przykuła uwagę Polaków. Jakich informacji szukano w sieci?

Pytanie o niedzielę handlową jest jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji w sieci w ten weekend i jednym z dwóch najszybciej zyskujących – wynika z analiz Google Trends, narzędzia firmy Google.

Internauci poszukujący informacji o handlowej niedzieli 2025 najczęściej wpisywali takie frazy jak: „czy dzisiaj jest niedziela handlowa”. Popularnymi hasłami są też „niedziela palmowa” czy „niedziela palmowa 2026”. Bo też święto to wypada w tym roku w niedzielę 29 marca. Niedziela Palmowa (w Polsce zwana też Kwietną lub Wierzbną) jest obchodzona 7 dni przed Wielkanocą, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy wypadają?

Niedziela 29 marca jest dniem handlowym. Do kolejnej trzeba poczekać do 26 kwietnia. Pozostałe takie dni to: 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

