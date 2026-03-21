Kiedy przechodzimy na czas letni? Zmiana budzi kontrowersje

Przed zmianą czasu na letni Polacy szukają informacji na ten temat, co przekłada się na wzrost liczby wyszukiwań fraz „zmiana czasu na letni” czy „kiedy zmiana czasu” – wynika z danych Google Trends, narzędzia firmy Google. A przed nami kilka dni do wspomnianej daty, więc można się spodziewać dalszych wzrostów.

Kiedy zaczyna się czas letni?

W 2026 r. zmiana czasu na letni nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Zegarki przestawimy o godzinę do przodu (z 2:00 na 3:00), co niestety oznacza o godzinę krótszy sen. Zmiana obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na czas zimowy wrócimy w ostatnią niedzielę października. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmian czasu w 2018 r. Przeprowadzono także internetowy sondaż wśród Europejczyków, gdzie miażdżącą większością wygrała opcja, by ze zmieniania czasu się wycofać – 4 mln osób opowiedziało się wówczas za takim rozwiązaniem.

W 2018 r. Parlament Europejski poparł zniesienie zmiany czasu, ale projekt utknął w Radzie UE z powodu braku zgody co do wyboru stałego czasu – czy miałby zostać letni lub zimowy.

Co się dzieje z projektem KE?

Do zmiany było bardzo blisko, ale w trakcie pandemii Covid-19 priorytety rządów drastycznie się zmieniły i temat czasu spadł na dalszy plan.