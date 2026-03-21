Kiedy przechodzimy na czas letni? Zmiana budzi kontrowersje

Większość Polaków opowiadała się za pozostaniem przy czasie letnim na stałe, aby cieszyć się dłuższymi wieczorami
Przed zmianą czasu na letni Polacy szukają informacji na ten temat, co przekłada się na wzrost liczby wyszukiwań fraz „zmiana czasu na letni” czy „kiedy zmiana czasu” – wynika z danych Google Trends, narzędzia firmy Google. A przed nami kilka dni do wspomnianej daty, więc można się spodziewać dalszych wzrostów.
W 2026 r. zmiana czasu na letni nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Zegarki przestawimy o godzinę do przodu (z 2:00 na 3:00), co niestety oznacza o godzinę krótszy sen. Zmiana obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na czas zimowy wrócimy w ostatnią niedzielę października. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmian czasu w 2018 r. Przeprowadzono także internetowy sondaż wśród Europejczyków, gdzie miażdżącą większością wygrała opcja, by ze zmieniania czasu się wycofać – 4 mln osób opowiedziało się wówczas za takim rozwiązaniem.
W 2018 r. Parlament Europejski poparł zniesienie zmiany czasu, ale projekt utknął w Radzie UE z powodu braku zgody co do wyboru stałego czasu – czy miałby zostać letni lub zimowy.
Do zmiany było bardzo blisko, ale w trakcie pandemii Covid-19 priorytety rządów drastycznie się zmieniły i temat czasu spadł na dalszy plan.
Do sprawy powróciła polska prezydencja w pierwszej połowie 2025 r. Przeprowadzono rozmowy z państwami członkowskimi, jednak większość stolic powtórzyła swoje wcześniejsze stanowiska. Wskazywano również na brak oceny skutków, którą powinna była przeprowadzić Komisja Europejska.
Zmiana czasu wpływa na codzienne funkcjonowanie milionów Europejczyków. Przestawianie zegarków może powodować zaburzenia rytmu dobowego, a co za tym idzie, także snu, w efekcie problemy z koncentracją oraz gorsze samopoczucie. Wiele osób podkreśla, że likwidacja zmiany czasu ułatwiłaby planowanie podróży, pracę międzynarodową oraz funkcjonowanie firm działających na rynku UE.
Co ciekawe, jeśli zmiana czasu zostałaby zniesiona, większość Polaków w konsultacjach społecznych opowiadała się za pozostaniem przy czasie letnim na stałe, aby cieszyć się dłuższymi wieczorami.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
To, co kiedyś było świętem religijnym, stało się międzynarodową celebracją Irlandii, jej kultury i historii. Rów...
