Premier Hiszpanii Pedro Sánchez stara się poprawić realacje z Chinami
Narodowe Centrum Wywiadu (CNI), poprzez jednostkę kryptologiczną CCN, opublikowało kwietniową listę certyfikowanych urządzeń. Jak wynika z raportu, do którego dotarła redakcja „The Objective”, Huawei zdominował zestawienie, deklasując lokalnych konkurentów. Podczas gdy chiński gigant certyfikował ponad 70 produktów, hiszpańskie firmy takie jak Telefónica (8 urządzeń), Indra (9) czy Teldat (45) zostały daleko w tyle.
Aż 19 rozwiązań Huawei otrzymało prestiżową ocenę „ALTA”. Oznacza to przejście najbardziej rygorystycznych testów, gwarantujących ochronę systemów, których awaria mogłaby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Dzięki temu sprzęt ten może być stosowany w administracji publicznej, energetyce, bankowości oraz sektorze obronnym.
Nowy europejski projekt przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa zakładający usuwanie na „bezprecedensową skalę” chińskiej technologii z sieci tel...
Decyzja CNI zbiega się w czasie z wizytą premiera Pedro Sáncheza w Pekinie, mającą na celu ocieplenie wzajemnych relacji w trudnej sytuacji międzynarodowej. Choć USA od lat oskarżają Huawei o stosowanie tzw. backdoorów, hiszpańscy eksperci po szczegółowych analizach nie znaleźli dowodów na istnienie luk umożliwiających wyciek danych do Chin.
Certyfikacja objęła szeroką gamę profesjonalnego sprzętu. To:
Infrastruktura sieciowa: Routery i zapory sieciowe (firewalle) do zarządzania ruchem w centrach danych;
Przechowywanie danych: Systemy pamięci masowej z solidnymi mechanizmami szyfrowania;
Łączność bezprzewodowa: Profesjonalne anteny Wi-Fi z bezpiecznym dostępem użytkowników;
Oprogramowanie: Systemy operacyjne i narzędzia do centralnego zarządzania siecią, odporne na ataki zewnętrzne.
