Deutsche Telekom sprzeciwia się żądaniom wprowadzenia zakazu wobec Huawei. Odrzuca Cyber Security Act i powołuje się na obowiązujące umowy.

Tim Höttges, prezes Deutsche Telekom, stanowczo sprzeciwił się zakazowi stosowania anten telefonii komórkowej Huawei w swojej sieci – donosi niemiecki serwis golem.de. „Nie stwierdziliśmy dotychczas ani jednego naruszenia bezpieczeństwa ani żadnego problemu z bezpieczeństwem związanego z naszymi chińskimi partnerami” – wyjaśnił Höttges podczas sesji pytań i odpowiedzi z dziennikarzami na temat Huawei, po ogłoszeniu wyników kwartalnych.

Jego zdaniem sprzęt i oprogramowanie dostawców takich jak Huawei przechodzą rygorystyczne procedury kontrolne, między innymi w laboratorium bezpieczeństwa firmy w Bonn oraz w BSI (Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych). Nie wykryto przy tym żadnych ukrytych backdoor’ów ani luk w zabezpieczeniach. 

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Prezes Deutsche Telekom podkreślił, że „w ogóle nie popiera” inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej Cyber Security Act. Jego zdaniem oznacza ona bowiem arbitralną ingerencję w branżę i narzucenie konieczności „przeprowadzenia wymiany sprzętu w ramach procedury rip and replace w ciągu 36 miesięcy”. Kosztowałoby to 40 miliardów.

Höttges podkreślił, że jego firma jest całkowicie wolna od chińskich podzespołów zarówno w sieci rdzeniowej, jak i w całej sieci światłowodowej. Najpóźniej do 2029 roku firma uzyska również niezależność w zakresie oprogramowania sterującego antenami. Według Höttgesa, w przypadku obaw dotyczących bezpieczeństwa, należałoby skoncentrować się na samochodach i ogniwach słonecznych z Chin, zamiast „sztucznie rozdmuchiwać temat”. Jak podkreślił w standardzie 5G transmisja danych od urządzenia końcowego aż do sieci rdzeniowej jest nieprzerwanie szyfrowana. Antena zasadniczo jedynie przekazuje pakiety danych, a bez odpowiednich kluczy znajdujących się w sieci rdzeniowej nie można ani odczytać ich zawartości, ani ich modyfikować.

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Höttges „nie widzi obecnie absolutnie żadnej zmiany w stosunku do stanowiska, które zostało uzgodnione z rządem federalnym i jest obecnie realizowane”. W lipcu 2024 roku trzej niemieccy operatorzy sieci komórkowych oraz rząd federalny uzgodnili rozwiązanie tej kwestii. W tym celu każdy z nich podpisał prawnie wiążącą umowę z rządem federalnym i ówczesną federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). Umowa ta nadal obowiązuje i zgodnie z nią anteny telefonii komórkowej nie stanowią infrastruktury krytycznej.

Z tej umowy, której szczegóły nie są publicznie znane, można domniemywać pozwolenie na dalsze instalowanie anten Huawei, przynajmniej na razie – zauważa golem.de. 