Firma Microsoft poinformowała, że wydłuży limit czasu oczekiwania na wiadomości e-mail do 48 godzin
Microsoft poinformował o wydłużeniu maksymalnego czasu oczekiwania na wiadomości e-mail do 48 godzin. Jak wyjaśniła firma w komunikacie, zmiana ma „zapewnić ochronę opóźnionych wiadomości w trakcie trwającego przywracania usług”.
Limit czasu oczekiwania na wiadomość e-mail określa maksymalny okres, przez jaki serwer pocztowy, taki jak Outlook, czeka na otrzymanie wiadomości, zanim zwróci komunikat o błędzie. Wydłużenie go do dwóch dób ma pozwolić na zachowanie opóźnionej korespondencji podczas usuwania problemów z infrastrukturą.
Outlook jest jedną z usług Microsoftu objętych globalną awarią, która rozpoczęła się w czwartek wieczorem. Utrudnienia dotyczą również innych narzędzi pakietu Microsoft 365, w tym komunikatora Teams, SharePoint Online i Copilota.
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Firma przekazała, że prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług nadal trwają. Jednocześnie pojawiły się „pierwsze oznaki stabilizacji”, jednak wydajność systemów nie powróciła jeszcze do normalnego poziomu.
Wcześniejsze komunikaty Microsoftu wskazywały na trudności z osiągnięciem trwałej poprawy. Firma informowała o wdrażaniu zmian w infrastrukturze, przywracaniu działania serwerów front-end oraz optymalizacji ruchu sieciowego. W jednym z ostatnich komunikatów mówiła również o nieznacznym postępie w usuwaniu awarii.
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Zakłócenia miały zasięg międzynarodowy. Według danych Downdetector zgłoszenia dotyczące problemów z usługami Microsoftu napływały z 74 krajów i terytoriów. Awaria wpłynęła na działalność przedsiębiorstw, banków, sądów i instytucji publicznych.
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