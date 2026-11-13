Microsoft poinformował o wydłużeniu maksymalnego czasu oczekiwania na wiadomości e-mail do 48 godzin. Jak wyjaśniła firma w komunikacie, zmiana ma „zapewnić ochronę opóźnionych wiadomości w trakcie trwającego przywracania usług”.

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Limit czasu oczekiwania na wiadomość e-mail określa maksymalny okres, przez jaki serwer pocztowy, taki jak Outlook, czeka na otrzymanie wiadomości, zanim zwróci komunikat o błędzie. Wydłużenie go do dwóch dób ma pozwolić na zachowanie opóźnionej korespondencji podczas usuwania problemów z infrastrukturą.

Awaria Outlooka. Microsoft zmienia limit oczekiwania na maile

Outlook jest jedną z usług Microsoftu objętych globalną awarią, która rozpoczęła się w czwartek wieczorem. Utrudnienia dotyczą również innych narzędzi pakietu Microsoft 365, w tym komunikatora Teams, SharePoint Online i Copilota.

Firma przekazała, że prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług nadal trwają. Jednocześnie pojawiły się „pierwsze oznaki stabilizacji”, jednak wydajność systemów nie powróciła jeszcze do normalnego poziomu.

Microsoft informuje o pierwszych oznakach stabilizacji

Wcześniejsze komunikaty Microsoftu wskazywały na trudności z osiągnięciem trwałej poprawy. Firma informowała o wdrażaniu zmian w infrastrukturze, przywracaniu działania serwerów front-end oraz optymalizacji ruchu sieciowego. W jednym z ostatnich komunikatów mówiła również o nieznacznym postępie w usuwaniu awarii.

Zakłócenia miały zasięg międzynarodowy. Według danych Downdetector zgłoszenia dotyczące problemów z usługami Microsoftu napływały z 74 krajów i terytoriów. Awaria wpłynęła na działalność przedsiębiorstw, banków, sądów i instytucji publicznych.