W Google’u zawsze mieliśmy trochę więcej przestrzeni, by zastanowić się nad tym, co naprawdę ważne, poczytać najnowszą prasę naukową, dowiedzieć się więcej o najnowszych badaniach i eksperymentować z różnymi pomysłami. Ja mam swój work-life balance – mieszkam dość blisko biura, więc jeżdżę na rowerze do pracy, co zajmuje mi 20 minut. Pracuję w systemie hybrydowym, co oznacza, że trzy dni powinienem być w biurze, ale ja wolę być tam częściej. To pozwala mi bardziej oddzielić pracę od życia prywatnego. Po godzinach znajduję czas na grę w siatkówkę, jazdę na nartach czy tworzenie muzyki.

Czyli praca zdalna nie zawsze się sprawdza?

Popularność pracy zdalnej znacząco wzrosła w okresie pandemii i bezpośrednio po niej. Osobiście również doświadczyłem tego modelu, pracując przez niemal rok z Hawajów. Chociaż taki tryb życia był całkiem przyjemny, to w dłuższej perspektywie wiązał się jednak z pewnym poczuciem izolacji zarówno od głównego nurtu rozwoju technologicznego, jak i od bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Z perspektywy wielu organizacji przedłużająca się praca zdalna może negatywnie wpływać na innowacyjność. Brakuje wówczas spontanicznych interakcji, takich jak nieformalne rozmowy przy biurowym ekspresie do kawy. To właśnie podczas takich spotkań, wymiany spostrzeżeń na temat bieżących projektów czy wyzwań często rodzą się wartościowe pomysły i budują kluczowe relacje zawodowe. W środowisku biurowym możliwość zwrócenia się bezpośrednio do kolegi z szybkim pytaniem – na przykład dotyczącym problemu technicznego – jest niezwykle cenna.

Mimo zaawansowania narzędzi do komunikacji zdalnej wideorozmowy nie są w stanie w pełni odtworzyć dynamiki i efektywności bezpośrednich spotkań. Nadal istnieje pewna bariera komunikacyjna, której przełamanie wciąż jest wyzwaniem.

Wiele osób wyprowadza się jednak z Kalifornii na stałe. Tu jest naprawdę drogo.

To prawda. Część osób wyprowadza się, choć niektóre z nich dalej tu pracują, dojeżdżając, jeśli mają np. hybrydowy system pracy. Mieszkania i domy podrożały, co wynika z wielu powodów, między innymi z napływu nowych osób oraz trudności z budowaniem nowych domów ze względu na protesty mieszkańców.