Wiceminister cyfryzacji: Cyberbezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze

Aktualizacja: 21.01.2026 18:12 Publikacja: 21.01.2026 01:01
Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji
Foto: Ministerstwo Cyfryzacji
Jeżeli mówimy o implementacji dyrektywy NIS2 (ang. Network and Information Systems Directive 2) związanej z wprowadzeniem w Polsce ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i pojawiającym się w jakiś sposób zarzutem dotyczącym nadregulacji, czyli tzw. gold platingiem, to nie do końca jako resort cyfryzacji możemy się z taką oceną zgodzić. A to dlatego, że główne zapisy, które pojawiają się w tej ustawie, wprost wynikają z dyrektywy NIS2, a ewentualne doregulowania na gruncie prawa polskiego związane są przede wszystkim z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Wiemy, że Polska jest krajem w największym stopniu atakowanym w cyberprzestrzeni. W 2025 r. było to ponad 260 tys. cyberincydentów. Dlatego robimy wszystko, aby tę ustawę wdrożyć jak najszybciej. Jesteśmy już dosyć mocno opóźnieni, bo termin na jej wprowadzenie do naszego porządku prawnego upłynął w październiku 2024 r.
Proces legislacyjny trwa tak długo, bo projekt ustawy został mocno przekonsultowany z różnymi środowiskami i stąd też ta nasza szczegółowość dotycząca pewnych rozwiązań, także podziału określonych podmiotów. Chodzi o to, aby ustawa zbytnio nie obciążała przedsiębiorstw, głównie tych małych i średnich, ze względu na podział na podmioty z jednej strony kluczowe, z drugiej strony ważne. Ten podział związany jest m.in., po pierwsze, ze zgłaszaniem określonych incydentów zarówno przez te wszystkie podmioty, tak ważne, jak i kluczowe, a z drugiej ze sporządzaniem audytu. Podmioty kluczowe będą musiały audytować ryzyka związane z cyberzagrożeniami. Różnica dotyczy także wprowadzenia określonej odpowiedzialności zarządów firm, odpowiedzialności ich kierownictwa związanej z niezgłaszaniem tychże incydentów, bo obowiązek ich zgłaszania oczywiście istnieje, ale teraz chodzi o wprowadzenie określonych kar i sankcji finansowych.
Jeżeli chodzi o koszty, które mogą ponieść firmy, to będą one związane głównie z audytem, który będzie wymagany przede wszystkim od podmiotów kluczowych i sporządzaniem listy określonych rodzajów ryzyka. Oczywiście, tak jak mówiłem, obowiązek ten spoczywał na tych firmach już wcześniej. Będzie on także dotyczył firm i może z tym związane są głównie obawy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są w systemie dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej, a więc tych, które mogą być dostawcami określonych usług. Faktycznie te koszty po ich stronie będą gdzieś występować, ale mogą oczywiście te usługi outsourcować. Dla nas, jako dla Polski, dla Ministerstwa Cyfryzacji, cyberbezpieczeństwo i generalnie bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze i dlatego musimy w jakiś sposób zadziałać regulacyjnie w tym zakresie.
Mówiąc o konkurencyjności naszej gospodarki i firm w zakresie wprowadzenia dyrektywy NIS2, musimy zwrócić uwagę, że dyrektywa będzie dotyczyła wszystkich krajów Unii Europejskiej i przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze całej UE. Czy ta konkurencyjność w jakiś sposób będzie obniżona? Moim zdaniem nie, i oczywiście także nie w ocenie Ministerstwa Cyfryzacji, gdyż w jakiś sposób produkty, które będą dostarczone, pewność zawierania określonych usług, podwyższą ich standard i jakość. Na tę jakość będziemy stawiać przede wszystkim. Można oczywiście zadać pytanie dotyczące konkurencyjności związanej z ceną określonych produktów w krajach poza Unią Europejską. Tu jednak pojawia się kwestia wyboru między bezpieczeństwem i jakością oferowanych produktów a określonymi rodzajami ryzyka, które są związane także z potencjalnymi cyberatakami.
Często pojawia się taki zarzut medialny i pewien lobbing dotyczący tzw. dostawców wysokiego ryzyka. I w tym kontekście pojawiają się Chiny. Ma to związek z sytuacją dotyczącą „5G Cybersecurity toolbox” i sprawą, która cały czas toczy się w sądzie pomiędzy Szwecją a firmą Huawei, w którym to przypadku firma Huawei została uznana za dostawcę wysokiego ryzyka i Szwecja niejako zabroniła kupowania czy montowania produktów tej firmy przez operatorów.
Tymczasem trzeba jasno powiedzieć, że polska ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stanowiąca implementację dyrektywy NIS2 nie dyskryminuje żadnego kraju. Oczywiście definicja dostawcy wysokiego ryzyka w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa istnieje i jest potrzebna m.in. po to, aby wykluczyć ingerencje państw trzecich, głównie krajów pozaeuropejskich czy państw spoza NATO. Przy naszych granicach toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą i, powiedzmy to jasno, najwięcej cyberataków pochodzi z Rosji i Białorusi. Czasami powiązanie kwestii związanych z dostawcami jest konieczne, aby wykluczyć to niebezpieczeństwo. Oczywiście jest to procedura dosyć skomplikowana. To nie jest tak, że minister cyfryzacji podejmie, bez wiedzy i opinii jakichkolwiek organów, bez określonego uzasadnienia i kryteriów, a tych jest wiele, decyzję o wykluczeniu określonego dostawcy. Myślę i mam nadzieję, że nie będzie to miało wpływu i powiązania z rolnictwem, w szczególności z eksportem polskiego drobiu do Chin. Kwestie te nie mają bezpośredniego związku i w ustawie nie ma żadnego zapisu o dyskryminacji jakiegokolwiek kraju. Są co najwyżej zapisy o produktach oferowanych przez producentów z państw trzecich, które mogą nie spełniać kryteriów, co byłoby zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju z powodu różnych czynników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W mojej ocenie wyłącznym rozwiązaniem jest to, aby dyrektywę NIS2 implementować możliwie szybko w jej literalnej...
Dużo postulatów przedsiębiorców zostało uwzględnionych. Natomiast najważniejsze postulaty operatorów w sprawie t...
Projekt ustawy o KSC stał się „potworkiem” legislacyjnym, który przez błędy proceduralne może stać się martwym p...
Czy sztuczna inteligencja doprowadzi głównie do zwolnień czy do podniesienia produktywności, tego po prostu nie...
Dezinformacja stała się jednym z kluczowych narzędzi wojny informacyjnej, wymierzonej w osłabienie Unii Europejs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas