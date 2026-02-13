Karol Skupień, prezes KIKE: KSC to nieodpowiedzialna ustawa

Dla przykładu, dwa lata temu robiliśmy podobne wyliczenia na mniejszej grupie i wtedy wyszło ok. 10 mld zł. Od pierwszego badania minęły cztery lata, a sprzęt został dokupiony. Było bardzo dużo inwestycji. Objęliśmy zasięgami nowe tereny, dokupiliśmy ogromną liczbę urządzeń. Wydaje mi się to naturalne, że ta kwota na przestrzeni czasu się powiększyła. Po pierwsze, sprzęt jest droższy, po drugie, mamy go więcej. Badania potwierdzają, że to realna kwota.

Państwo oszacowali te koszty, ale ustawodawca tego nie zrobił. Dlaczego?

Przyznałby się, że zamierza wydawać te decyzje i doprowadzić do realnej wymiany sprzętu. Wydaje mi się, że nieliczenie tych kwot było celowe i była to zagrywka polityczna, aby ukryć fakt chęci wymiany sprzętu. Niestety, poza ustawą, w wypowiedziach publicznych, pan minister wolę usunięcia tych urządzeń jednak wykazywał. To jeden z najważniejszych wątków sporu między nami a ministerstwem. Resort mówi, że musimy wprowadzić mechanizm DWR, bo zobowiązaliśmy się do wdrożenia 5G Toolbox, ale w 5G Toolbox, po pierwsze, mechanizm DWR rzeczywiście się pojawia, ale wyłącznie w odniesieniu do sieci 5G, a nie do 18 sektorów i na pewno nie do sieci stacjonarnych. Po drugie, w 5G Toolbox nie ma konieczności usuwania sprzętu, ale mówi się o zastosowaniu „odpowiednich środków”. Mechanizm DWR jest dość elastyczny w samym 5G Toolbox i pozwala np. na dywersyfikację, a nie na usuwanie, a to jest zasadnicza różnica.

My wielokrotnie mówiliśmy w ministerstwie, że jak czyta się oryginalny dokument 5G Toolbox, to z niego wynika, że mechanizm DWR, który rzeczywiście wydaje się mieć sens w odniesieniu do sieci piątej generacji, nie ma za zadanie chronić przed wykradaniem danych, tak jak mówiono w Sejmie na spotkaniach posłów z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 5G Toolbox w ogóle nie dotyczy tego typu zagrożeń. Mechanizm DWR, który jest jego składową, nie służy zabezpieczeniu przed szyfrowaniem danych lub ich wykradaniem, służy zabezpieczeniu łańcucha dostaw. Dlatego w wielu krajach, wdrażając mechanizm DWR, rządy oparły się na koncepcji dywersyfikacji, która eliminuje ryzyko uzależnienia od jednego producenta. W sytuacji, gdy dostawca nie wywiąże się z dostawy sprzętu, nie pozostaje się bez alternatywy. Warto dywersyfikować i korzystać z dwóch lub trzech producentów. To ma sens. Przykładowo, mały operator może posiadać 10 tys. urządzeń jednego producenta, ponieważ nie zdywersyfikował dostawców. W sytuacji problemów z dostępnością sprzętu musi on poszukać alternatywnego dostawcy. Jeśli dodatkowo zostanie nałożony obowiązek usunięcia tych 10 tys. urządzeń, trudności z zapewnieniem nowego sprzętu jeszcze się pogłębią, zamiast zmaleć. W polskiej wersji ustawy deklarowana ochrona przed zachwianiem łańcucha dostaw w praktyce nie jest realizowana – przeciwnie, ryzyko zostaje zwiększone.

Dlaczego razem z 10 innymi izbami, zrzeszającymi przedsiębiorców skierowaliście apel do Prezydenta RP Karola Nawrockiego przeciwko nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC)?

Prezydent ma uprawnienie, aby odmówić podpisania tej ustawy. Jeśli nie jest pewny, może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnim czasie powstało kilka opinii wybitnych autorytetów prawa, z których wynika, że mechanizm DWR jest niezgodny z polską Konstytucją. Ponadto, ustawa powinna była zostać poddana notyfikacji technicznej do Komisji Europejskiej, czego również nie zrobiono, co stanowi formę bezprawia legislacyjnego. Uznaliśmy, że warto przekazać te informacje Prezydentowi RP i poprosić, aby się do tego odniósł, żeby miał szansę ocenić ją pod względem niekonstytucyjności.

W apelu określają Państwo mechanizm wymiany sprzętu od tzw. dostawców wysokiego ryzyka za „bezprawne wywłaszczenie”? Dlaczego?

Wynika to z opinii prawnych. Pierwszym prawnikiem, który w naszym otoczeniu użył tego sformułowania był prof. Ryszard Piotrowski, wybitny konstytucjonalista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa. Co z tego, że posiadasz urządzenie, skoro nie możesz go używać zgodnie z jego przeznaczeniem, a co najwyżej trzymać w magazynie lub zutylizować? To forma wywłaszczenia, które na gruncie Konstytucji jest rozumiane bardzo szeroko.

Z dyrektywy NIS2 wynika, że jeśli istnieje faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, czyli np. będą nam wyłączać sieci energetyczne albo uniemożliwiać działanie szpitala, a takie przykłady podaje pan minister na konferencjach, to zgodnie z dyrektywą NIS2 nie należy czekać 7 lat, tylko działać natychmiast. Problem polega jednak na tym, że „działanie natychmiastowe” nie oznacza obowiązku natychmiastowego usunięcia sprzętu, lecz konieczność niezwłocznego wyeliminowania zagrożenia, ograniczenia podatności czy ryzyka. To zasadnicza różnica, bo jeśli mamy urządzenie, w którym wykryto błąd, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to sprawdzić, gdzie on jest, na czym polega, jakie są jego skutki i je wyeliminować. Czasem naprawą jest np. wymiana wersji oprogramowania urządzenia. I to się zdarza najczęściej.