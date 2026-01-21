Dyrektywę NIS2 należy wdrożyć jak najszybciej, bez zbędnych naddatków

Aktualizacja: 21.01.2026 18:06 Publikacja: 21.01.2026 00:00
Prof. Paweł Wajda z Uniwersytetu Warszawskiego
Foto: mat. pras.
Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji mówił pan o potrzebie notyfikacji technicznej i „bezzębności” przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Co dokładnie miał pan na myśli?
Przepisy z art. 67b projektu ustawy, tj. przepisy statuujące instytucję dostawcy wysokiego ryzyka, to tzw. przepisy techniczne w rozumieniu art. 1 dyrektywy 2015/1535. Hipotetyczne zastosowanie tych przepisów implikować będzie bowiem wykluczenie produktów danego dostawcy wysokiego ryzyka z rynku krajowego. Taki charakter tych przepisów czyni koniecznym dokonanie ich notyfikacji, zgodnie z dyrektywą 2015/1535, gdzie hipotetyczny brak notyfikacji będzie skutkował tym, że przepisy te będą obowiązywały, ale w jakimkolwiek przypadku nie będą mogły znaleźć zastosowania. Warto przy tym wskazać, że takie podejście (tj. traktowanie przepisów o dostawcy wysokiego ryzyka jako przepisów technicznych) jest potwierdzone w działaniach innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jak np. Niemiec). Zostało też potwierdzone w opiniach prawnych złożonych do projektu ustawy, tj. do druku sejmowego 1955 i podobnie, na ubiegłotygodniowym Forum Technologii Cyfrowych i Mediów 2026, odnosił się do tej sytuacji mecenas Marcin Ginel z inicjatywy SprawdzaMY. To jest właśnie ta sytuacja, o której mówił mecenas Ginel, że uchybienie formalne w postaci braku notyfikacji będzie implikowało brak możliwości stosowania tych przepisów o dostawcy wysokiego ryzyka. Warto przy tym wskazać, że Polska miała już do czynienia z taką sytuacją pod rządami przepisów ustawy o grach hazardowych, gdy to okazało się, że brak notyfikacji przepisów technicznych implikował to, że nie mogły one być stosowane. Mam tutaj na myśli sprawę Fortuna > EUR-Lex - 62011CJ0213 - EN - EUR-Lex.
Czy stać nas zatem na zbyt skomplikowane przepisy, przeregulowanie i mówiąc wprost – złe prawo, szczególnie w tak trudnym czasie?
W mojej ocenie okoliczność, że jesteśmy już znacznie ponad rok po dacie wdrożenia dyrektywy NIS2 (ang. Network and Information Systems Directive 2), co implikuje ryzyko odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego, sprawia, że niestety nie stać nas na jakiekolwiek przeregulowanie. Im szybciej dyrektywa NIS2 zostanie implementowana, tym z punktu widzenia bezpieczeństwa i aktualnej trudnej sytuacji w obszarze cyberbezpieczeństwa zdecydowanie lepiej. Nie możemy czekać, bo każdy dzień „czekania” to dalsze trwanie w sytuacji naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego i ryzyko kar z tego tytułu, jak również istotny negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
A dlaczego regulacje wychodzące z polskiego Sejmu są aż tak bardzo restrykcyjne? Co powinien, pana zdaniem, zrobić w obecnej sytuacji rząd?
Mogę wyłącznie domniemywać, że ten poziom restrykcyjności jest funkcją aktualnych zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony jest niestety tak, że lepsze jest wrogiem dobrego; a tym samym mamy do czynienia z sytuacją, w której próba spóźnionej implementacji dyrektywy NIS2 z licznymi przejawami tzw. gold platingu może zakończyć się tym, że projekt ustawy nigdy nie wejdzie w życie.
Gdzie prawodawca powinien szukać równowagi między bezpieczeństwem a swobodami obywatelskimi?
Tym punktem ciężkości jest zgodność z przepisami Konstytucji RP i przepisami unijnymi, w tym w szczególności z zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że rozwiązanie musi być rozwiązaniem szytym na miarę, które prowadzi do wypracowania pożądanego rezultatu w sposób charakteryzujący się najniższymi kosztami i najprostszą ścieżką dojścia. Regulacji powinno być tyle, ile jest potrzebne, aby wypracować pożądany przez prawodawcę rezultat i ani normy więcej.
Co by pan zatem doradził, patrząc z jednej strony na pilną konieczność implementacji NIS2 w Polsce (termin upłynął w październiku 2024 r.), a z drugiej biorąc pod uwagę liczne głosy sprzeciwu co do samej konstrukcji i treści ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
W mojej ocenie wyłącznym rozwiązaniem byłoby to, aby dyrektywę NIS2 implementować możliwie szybko w jej literalnej postaci, a wszystkie elementy stanowiące dodatek do tej dyrektywy, która to jest dyrektywą minimalnej harmonizacji, przeprocesować w niejako drugim kroku, jako nowelizację ustawy transponującej dyrektywę NIS2 do krajowego porządku normatywnego. Z tym oczywistym zastrzeżeniem, że wszystkie przepisy, które są naddatkiem do literalnej treści dyrektywy NIS2 i jednocześnie stanowią przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 2015/1535, muszą być odpowiednio zgłoszone i uzasadnione do Komisji Europejskiej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Polska jest krajem w największym stopniu atakowanym w cyberprzestrzeni. W 2025 r. było to ponad 260 tys. cyber-i...
Dużo postulatów przedsiębiorców zostało uwzględnionych. Natomiast najważniejsze postulaty operatorów w sprawie t...
Projekt ustawy o KSC stał się „potworkiem” legislacyjnym, który przez błędy proceduralne może stać się martwym p...
Czy sztuczna inteligencja doprowadzi głównie do zwolnień czy do podniesienia produktywności, tego po prostu nie...
Dezinformacja stała się jednym z kluczowych narzędzi wojny informacyjnej, wymierzonej w osłabienie Unii Europejs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas