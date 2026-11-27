„Duże modele językowe (LLM) mogły pomóc udowodnić hipotezę Riemanna, zagadkę, która łamała matematyków od 1859 roku, ale ich kuzyni w sferze działań fizycznych wciąż mają problemy ze złożeniem prześcieradła. Elastyczność i zręczność ludzkiego ciała okazały się trudniejsze do powielenia niż ludzki intelekt. Roboty, które zautomatyzowały większość produkcji, to zazwyczaj maszyny stacjonarne, wykonujące to samo zadanie w nieskończoność” – prognozuje tygodnik. I dodaje, że to wkrótce się zmieni.

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Humanoidy tanieją, wkrótce ludzie będą z nimi konkurować o pracę

„Economist” zauważa, że zaawansowana AI może wkrótce sama przyspieszyć rozwój robotyki. Zdolności i sprawność LLM podłączonych do robotów podwajają się co dwa miesiące. Spadają też ceny robotów - w ciągu ostatnich dwóch lat średni koszt humanoidalnej chińskiej maszyny zmniejszył się o 72 proc. W Polsce takie roboty można kupić w cenie od około 5 000 zł (w przedsprzedaży w Chinach) do ponad 550 000 zł.

Skutki wejścia na rynek robotów zdolnych przejąć od ludzi wiele rodzajów prac fizycznych „będą przyprawiać o zawrót głowy” - przewiduje tygodnik. Praca stanie się na tyle tania, że firmy nie będą chciały przenosić produkcji za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej. Wiele produktów stanie się zdecydowanie tańszych, a bardzo wiele miejsc pracy po prostu zniknie, również w sektorze usługowym, który długo opierał się wszelkiej automatyzacji. Ludzie mogę „konkurować z robotami o energię, kapitał, ziemię i pracę” - ostrzega „Economist”.

Człowiek być może będzie potrzebny

Tygodnik pociesza, że ludzie być może nadal będą potrzebni, by zarządzać i kierować systemami robotów, nadzorować je i naprawiać. „Ludzie mogą też woleć, by pewne prace były wykonywane przez innych ludzi – czy orkiestra złożona z robotów uzasadniałaby cenę biletów (na koncert)?” - zastanawia się redakcja.

Zdumiewające postępy w rozwoju AI w ciągu zaledwie kilku lat wprawiły świat w osłupienie. Najwyższy czas przygotować się na nadejście robotów – radzi tygodnik.