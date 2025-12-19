Reklama

„Chińczyków i USA nie prześcigniemy". Ale szansą są „polskie specjalizacje w innowacjach"?

Nasz kraj jest przedostatni w Unii w nasyceniu gospodarki robotami – zwraca uwagę w rozmowie z WNP Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Od czterech lat tempo instalacji nowych urządzeń tego typu u nas spada. W zeszłym roku o 15 proc. rok do roku. Statystyki nie wyglądają dobrze, ale nie oznacza to, że polskie firmy nie mogą oferować rozwiązań opartych na innowacyjnych technologiach.

Publikacja: 19.12.2025 12:49

Wiele polskich firm ma obawy związane z inwestowaniem w innowacje

Wiele polskich firm ma obawy związane z inwestowaniem w innowacje

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Zdaniem Haiduka polską ścieżką może być szukanie „polskich specjalizacji w innowacjach”. – Bliska mi jest idea „nowoczesnego patchworku”: tworzenia z supernowoczesnych elementów już na globie istniejących nowatorskich propozycji, nowych jakości – innowacyjnych linii technologicznych, zakładów, metod produkcji – tłumaczy.

Dodaje, że Polacy do tego typu inwencji mają dryg: – W mechatronice Chińczyków czy w softwarze Stanów Zjednoczonych raczej nie prześcigniemy – w jej masowych zastosowaniach. Ale już w rozwiązaniach małoseryjnych i prototypowych – tak, możemy to zrobić (na czym też da się doskonale zarabiać).

Czy to oznacza, że polskie firmy są skazane na adaptację technologii i nisze? Prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej w rozmowie z portalem WNP podkreśla, że umiejscowienie się w takich ramach nie jest porażką. – Przykład polskiego przemysłu kosmicznego jest świeży i aż nadto wyrazisty: z sukcesem proponuje on specjalistyczne rozwiązania (często na osnowie dostępnych elementów) na najwyższym poziomie technologicznym – tłumaczy. I dodaje: – Masowa, rodzima produkcja samochodów w Polsce? No słabo to wygląda… Ale specjalistycznych – jak najbardziej.

Czytaj więcej

Eksperci z Uniwersytetu Stanforda prognozują, jak rozwinie się AI w przyszłym roku
Technologie
Koniec zachwytów nad AI? Naukowcy zapowiadają na 2026 rok bolesne „sprawdzam"

Haiduk podaje też przykład dwóch polskich firm, które znalazły swoją niszę i bardzo dobrze w niej prosperują. Wymienia Seco/Warwick, która tworzy specjalistyczne, unikatowe piece przemysłowe i jest w tej dziedzinie globalnym liderem oraz A4BEE, sprzedającą „zaawansowane termomiksy przemysłowe” dla chemii i przemysłu farmaceutycznego. To duże, hipernowoczesne reaktory z kompletną automatyką i ściśle kontrolowanymi parametrami wewnętrznymi.

Reklama
Reklama

Dlaczego automatyzacja i robotyzacja na większą skalę w Polsce kuleje?

Duża część rozmowy WNP z prezesem Forum Automatyki i Robotyki Polskiej poświęcona jest próbie zdiagnozowania przyczyn, dla których wdrażanie automatyzacji i robotyzacji w naszej gospodarce kuleje. Co gorsze, obecne statystyki mogłyby być jeszcze niższe, gdyby nie duże międzynarodowe koncerny wdrażające nowe technologie w swoich oddziałach ulokowanych w Polsce. – (…) w naszym kraju nadal nie widać przemyślanej koncepcji robotyzacji i automatyzacji produkcji przemysłowej – i na poziomie administracji państwowej, i samych firm, traktowanych jako zbiorowość – mówi Tomasz Haiduk.

Cały wywiad przeczytasz tutaj: „Nowoczesny patchwork może być specjalnością i wielką szansą dla polskich firm

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Gospodarka automatyzacja Przemysł nowe technologie
Robot Phantom MK-1 ma około 175 cm wzrostu i waży mniej więcej 80–82 kg
Technologie
Dwunożny robot zastąpi żołnierza. Nowy gracz chce zrewolucjonizować pole walki
Klienci private bankingu oczekują rozwiązań szytych na miarę, dopasowanych do ich konkretnych celów
Finanse
Nowe inwestycje, nowe technologie
Tesla weszła na rynek humanoidów z robotami Optimus
Technologie
Twórca iRobota nazywa wizję Muska „fantazją”. Ale Chiny już budują miasto maszyn
Najdelikatniejszy robot na świecie. Wciąż szukają dla niego nazwy
Roboty
Najdelikatniejszy robot na świecie. Wciąż szukają dla niego nazwy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
FedEx rezygnuje z autonomicznych robotów dostawczych. Koniec z robo-kurierami?
Roboty
FedEx rezygnuje z autonomicznych robotów dostawczych. Koniec z robo-kurierami?
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama